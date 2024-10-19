Українські школярі переспівали відомий хіт і стали зірками мережі (відео)

Школярі швидко стали зірками Мережі

Учні однієї зі шкіл України виконали популярну пісню гурту "Юркеш" — "Менуети" в імпровізованій студії, створеній прямо у класній кімнаті. Відео швидко набрало велику кількість переглядів та позитивних коментарів.

Ролик опублікував користувач TikTok під ніком vadymel, якого звати Вадим Мельник. Він працює вчителем музики і регулярно публікує відео виконання різних пісень своїми учнями.

Пісня "Менуети" — це трек з другого студійного альбому гурту "Юркеш" під назвою "Менуети. Тюльпани в целофані", який вийшов у 2007 році. Композиція має іронічний текст та жартівливий погляд на популярну музику. У пісні згадуються менуети, подарунки на свята та інші побутові моменти, все це подано у гумористичному ключі.

Школярі виконали пісню без змін у тексті, зберігши оригінальну подачу та настрій композиції. У відеозаписі видно, що крім вокалістів, у виконанні брали участь юні музиканти: клавішниця, гітарист та барабанник (зверніть увагу, наскільки професійно він вистукує барабанними паличками по пуфіках). Запис швидко набрав популярність: на момент написання статті він мав понад 51 тисячу переглядів, близько 300 коментарів та понад 6 тисяч поширень.

Оригінальний трек гурту Юркеш:

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