В Одессе застрелили известного бизнесмена со скандальным прошлым: что о нем известно (фото)

По данным журналистов, речь идет о Геннадии Бейбутяне

В пригороде Одессы вечером 18 октября правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями. Труп лежал на обочине дороги.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области. По данному факту было начато производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). На месте работают следственно-оперативная группа и криминалисты.

Другие данные следствие пока не озвучивает.

Тем временем журналист Ирина Гриб сообщила, что речь идет о Геннадии Бейбутяне. По данным издания "Думская", его труп был найден на Старолюстдорфской дороге около автомобиля "Тесла", который принадлежал погибшему. Также сообщается, что автомобиль стоял с открытыми дверями и включенными аварийными сигналами. На теле были два ранения в области грудной клетки

Геннадий Бейбутян был владельцем бизнеса по продаже и обслуживанию автомобилей, а также главой дачного кооператива "Лагуна". Он также возглавлял общественную организацию "Подразделение содействия правоохранительным органам". В феврале 2024 года человек, который представился сотрудником данного формирования, выбил окно в автомобиле мужчины, который снимал блокпост на Люстдорфской дороге. В полиции и ТЦК заявили, что не имеют к этому инциденту никакого отношения.

В 2021 году Бейбутян был фигурантом скандала о незаконном захвате власти в кооперативе "Лагуна". Его также подозревали в нападении на журналистов, которые приехали освещать эту тему.

Геннадий Бейбурян

Как сообщал "Телеграф", 7 октября, в Павлограде Днепропетровской области правоохранители сотрудники полиции обнаружили обгоревший женский труп.