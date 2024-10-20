В Одесі застрелили відомого бізнесмена зі скандальним минулим: що про нього відомо (фото)

За даними журналістів, йдеться про Геннадія Бейбутяна

У передмісті Одеси увечері 18 жовтня правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. Труп лежав на узбіччі дороги.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції України в Одеській області. За цим фактом було розпочато провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство). На місці працюють слідчо-оперативна група та криміналісти.

Інші дані слідство поки що не озвучує.

Тим часом журналіст Ірина Гриб повідомила, що йдеться про Геннадія Бейбутяна. За даними видання "Думська", його труп було знайдено на Старолюстдорфській дорозі біля автомобіля "Тесла", який належав загиблому. Також повідомляється, що автомобіль стояв з відчиненими дверима та включеними аварійними сигналами. На тілі були два поранення в ділянці грудної клітки

Геннадій Бейбутян був власником бізнесу з продажу та обслуговування автомобілів, а також головою дачного кооперативу "Лагуна". Він також очолював громадську організацію "Підрозділ сприяння правоохоронним органам". У лютому 2024 року людина, яка представилася співробітником даного формування, вибила вікно в автомобілі чоловіка, який знімав блокпост на Люстдорфській дорозі. У поліції та ТЦК заявили, що не мають до цього інциденту жодного стосунку.

2021 року Бейбутян був фігурантом скандалу про незаконне захоплення влади в кооперативі "Лагуна". Його також підозрювали у нападі на журналістів, які приїхали висвітлювати цю тему.

Геннадій Бейбурян

Як повідомляв "Телеграф", 7 жовтня, у Павлограді Дніпропетровської області правоохоронці співробітники поліції виявили обгорілий жіночий труп.