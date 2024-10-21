Что грозит мужчинам, которые до сих пор не обновили данные в ТЦК

Военкомат может обратиться в полицию, чтобы разыскать нарушителей

До 16 июля военнообязанные мужчины в Украине должны были обновили свои военно-учетные данные в территориальных центрах комплектования. Те, кто этого не сделал, могут быть объявлены в розыск.

Об этом рассказал "Главреду" полковник Сергей Монукал, заместитель начальника сектора мобилизационно оборонной работы Сумского ОТЦК. По его словам, представители ТЦК могут прийти по адресу жительства военнообязанного и оставить повестку в почтовом ящике.

Она должна быть оформлена, с описанием в конверте. В случае неправильного оформления документ считается недействительным, хотя его могут вручить лично.

Если семья получила повестку или сообщила, что мужчина не проживает по указанному адресу, военнообязанного могут подать в розыск. По словам представителя ТЦК, в таких случаях формируется запрос в Национальную полицию, и лицо будет внесено в базу нарушителей правил военного учета с последующим открытием производства.

Напоминаем, что за несвоевременное обновление данных предусмотрено административное наказание. Штраф за нарушение правил военного учета для физических лиц составляет от 17 до 25,5 тысячи гривен, для юридических лиц – от 34 до 59,5 тысячи гривен.

Гражданам, не успевшим обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года, следует немедленно обратиться в ТЦК для выяснения дальнейших действий и избежать возможных штрафов и наказаний.

Если постановление о наложении штрафа уже есть, его можно обжаловать в суде в течение 10 дней с момента получения.

Ранее "Телеграф" писал, кому из мужчин не нужно обновлять данные в ТЦК. Эта норма не касается лиц, имеющих статус "непригодный" и других.