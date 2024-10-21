Остин объявил о новом пакете помощи Украине на солидную сумму: что туда войдет

Глава Пентагона заверил в дальнейшей поддержке Киева

Президент Владимир Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином, который в понедельник, 21 октября, находится с визитом в Киеве. В ходе встречи он объявил о выделении Украине пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.

Об этом сообщает Укринформ. По его словам, США продолжают поддерживать Киев.

"Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать поддержку (Украины. – Ред.). Сегодня я хочу объявить о выделении президентского пакета помощи на 400 миллионов долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины", — заявил Остин.

В свою очередь Зеленский поблагодарил его за новый пакет оборонной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов. По словам президента, он содержит боеприпасы, военную технику и вооружение.

"Во время встречи мы обсудили важнейшие оборонные приоритеты, в частности возможности противовоздушной обороны Украины, подготовку к зимнему периоду и расширение использования дальнобойного оружия против российских военных объектов. Кроме того, мы сосредоточились на усилиях по увеличению производства ударных беспилотников, крылатых ракет, артиллерийских снарядов и систем противовоздушной обороны", — отметил глава государства.

По словам Зеленского, Остин подтвердил, что США будут продолжать оказывать поддержку в рамках действующего оборонного соглашения между нашими странами. Глава Пентагона также сообщил о планах созвать новую встречу в формате "Рамштайн" для координации дальнейшей помощи с международными партнерами.

"Я подчеркнул важность наших недавних переговоров с президентом Байденом, в ходе которых мы обсудили наш План победы и дальнейшие усилия по укреплению обороны Украины. Благодарны президенту Байдену, обеим партиям в Конгрессе США и американскому народу за всю их поддержку с начала полномасштабного вторжения России. Вместе со всеми нашими союзниками мы работаем над обеспечением победы и мира для Украины и всех миролюбивых народов", – подчеркнул Зеленский.

Стоит отметить, что журналистка The Wall Strit Journal Лара Селигман сообщила, что Пентагон разослал письмо СМИ, в котором обнародовал содержание нового пакета помощи Украине. В частности, пакет на $400 млн включает:

БТР M113;

снаряды к РСЗО "HIMARS";

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

60-мм, 81-мм и 120-мм минометные системы и снаряды;

ПТРК "Javelin" и "AT-4";

спутниковое коммуникационное оборудование;

стрелковое оружие и боеприпасы;

логистическое обеспечение.

Напомним, 16 октября США объявили о предоставлении нового пакета помощи Украине на 425 миллионов долларов. В него войдут новые системы противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение.