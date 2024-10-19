В США передумали о вступлении Украины в НАТО? СМИ узнали детали встречи Байдена

План победы Украины считают достаточно амбициозным

Одним из условий Плана победы Украины является вступление в НАТО, однако несколько государств-участников против этого. Несмотря на это, НАТО и Германия все же добились общего мнения, поэтому штаты готовы пригласить Украину в Альянс.

Об этом пишет Le Monde. Отмечается, что во время встречи действующего президента США Джо Байдена с лидерами Германии, Великобритании и Франции в основном говорили о Плане победы.

В документе, представленном президентом Украины Владимиром Зеленским, есть несколько пунктов, с которым не согласны партнеры. Наиболее спорный вопрос – вступление Украины в НАТО. Ранее против этого выступали Германия и США, однако их мнение изменилось.

Лидеры обеих стран перестали упорно отрицать это, как пишет издание. Поэтому, если на выборах в США победит Камала Харрис, Байден сможет начать работу над приглашением Украины в Альянс.

"Это амбициозный план, который задает сложные вопросы, по которым нет спонтанного сближения взглядов", — говорит один из дипломатов.

В то же время, по словам издания, в вопросе разрешения ударов дальнобойным оружием по РФ согласие не достигнуто, ведь лидеры согласились, что этого недостаточно для кардинального изменения ситуации на фронте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в НАТО обеспокоены возможным уменьшением поддержки Украины от США.