Остін оголосив про новий пакет допомоги Україні на солідну суму: що туди ввійде

Очільник Пентагону запевнив у подальшій підтримці Києва

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном, який у понеділок, 21 жовтня, перебуває з візитом у Києві. Під час зустрічі він оголосив про виділення Україні пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Укрінформ. За його словами США продовжують підтримувати Київ.

"Під керівництвом Джо Байдена США продовжують нарощувати підтримку (України. – Ред.). Сьогодні я хочу оголосити про виділення президентського пакета допомоги на 400 мільйонів доларів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України", — заявив Остін.

Своєю чергою Зеленський подякував йому за новий пакет оборонної допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. За словами президента він містить боєприпаси, військову техніку та озброєння.

"Під час зустрічі ми обговорили найважливіші оборонні пріоритети, зокрема можливості протиповітряної оборони України, підготовку до зимового періоду та розширення використання далекобійної зброї проти російських військових об'єктів. Крім того, ми зосередилися на зусиллях щодо збільшення виробництва ударних безпілотників, крилатих ракет, артилерійських снарядів і систем протиповітряної оборони", — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, Остін підтвердив, що США продовжуватимуть надавати безпекову підтримку в межах чинної оборонної угоди між нашими країнами. Очільник Пентагону також повідомив про плани скликати нову зустріч у форматі "Рамштайн" для координації подальшої допомоги з міжнародними партнерами.

"Я підкреслив важливість наших нещодавніх переговорів із президентом Байденом, під час яких ми обговорили наш План перемоги та подальші зусилля щодо зміцнення оборони України. Вдячні президенту Байдену, обом партіям у Конгресі США та американському народові за всю їхню підтримку від початку повномасштабного вторгнення Росії. Разом з усіма нашими союзниками ми працюємо над забезпеченням перемоги та миру для України й усіх миролюбних народів", — підкреслив Зеленський.

Варто зазначити, що журналістка The Wall Strit Journal Лара Селігман повідомила, що Пентагон розіслав лист до ЗМІ, у якому оприлюднив вміст нового пакета допомоги Україні. Зокрема, пакет на $400 млн включає:

БТР M113;

снаряди до РСЗВ "HIMARS";

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні системи та снаряди до них;

ПТРК "Javelin" та "AT-4";

супутникове комунікаційне обладнання;

стрілецьку зброю та боєприпаси;

логістичне забезпечення.

Нагадаємо, 16 жовтня США оголосили про надання нового пакета допомоги Україні на 425 мільйонів доларів. До нього увійдуть нові системи протиповітряної оборони та далекобійне озброєння.