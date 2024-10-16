"Будем моделировать работу": Галущенко назвал условие отсутствия отключений света зимой

Сейчас энергосистема стабилизирована, отключений можно будет избежать

Украина готова к более или менее стабильному прохождению зимнего периода. Однако работа энергетической системы будет зависеть от того, попытаются ли российские оккупанты ее атаковать и удастся ли отбить эти атаки.

Об этом сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью телеканалу "Мы — Украина". По его словам, сейчас энергосистема стабилизирована, потому отключений удастся избежать.

"Единственный фактор, который может оказать существенное влияние на ситуацию, это дальнейшие массированные обстрелы. И даже не сам факт обстрелов, а насколько эти обстрелы повлияют на энергосистему, какие объекты они смогут уничтожить или не смогут. В зависимости от этого будем моделировать работу энергосистемы. Относительно сегодня отключений нет, и вы сами видите, что уже почти второй месяц у нас нет графиков отключений", – добавил он.

Как писал "Телеграф", эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что в случае снижения температуры до 10 градусов мороза, отключение света будет продолжаться от 10 до 12 часов в сутки. По его мнению, энергетика Украины готова только к теплой зиме.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что украинские энергетики восстанавливают поврежденную российскими ударами генерацию "фантастическими темпами". Благодаря этому до температуры воздуха на уровне 0 градусов ограничений электроснабжения не потребуется , но это при отсутствии новых атак.

Ранее "Телеграф" писал о том, что народный депутат Елизавета Ясько призвала украинцев готовиться к масштабным отключениям света зимой.