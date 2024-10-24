Начмед Тернопольского ТЦК за день обзавелся домом, квартирой и кучей земельных участков (декларация)

Стоимость недвижимости не раскрыта

Начальник медицинской службы Тернопольского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Олег Фарион задекларировал квартиру, дом и пять земельных участков. Это произошло уже после того, как он занял эту должность.

В своей декларации за 2022 год, которую Фарион подавал в качестве кандидата на должность лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, указано, что он не владеет объектами недвижимости. В то время Фарион был врачом-психиатром в Кременецкой больнице.

Однако уже в своей декларации за 2023 год, которую он подал как военнослужащий, указано уже пять объектов недвижимости. Интересно, что все они были оформлены в собственность в один день – 5 июля 2023 года.

Декларация за 2022 год

Речь идет о квартире в Тернополе площадью 48,8 м², половина которой находится в собственности его супруги Роксоланы Мирус-Фарион. Также был задекларирован жилой дом площадью 104,5 м² в селе Высшие Лубянки Тернопольской области. Его владелицей указана жена.

Кроме того, Фарион задекларировал пять земельных участков в том же селе площадью от 1500 до 17249 м². Владелицей земли тоже указана его жена.

Декларация за 2023 год

Напомним, в октябре 2023 года работники Государственного бюро расследования сообщили о подозрении руководителю Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Чиновник "забыл" задекларировать состояние на 46 млн грн.