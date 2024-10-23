Продался за талоны на горючее? В Тернополе задержали руководителя районного ТЦК

Отказ от мобилизации стоил 1000 талонов на заправку

В Тернополе на днях произошло очередное задержание военнослужащего. Просто во дворе церкви в центре города якобы с поличным, во время получения взятки, задержали руководителя одного из районных ТЦК.

Он получил взятку в виде 1000 талонов на горючее. Столько стоило обещание не мобилизовывать военнообязанного, сообщает издание zaxid.net.

Как утверждают журналисты, задержание производилось при участии ДБР и специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона. Задержание произошло вечером 21 октября.

В ТЦК и СП Тернопольской области прокомментирован инцидент. На странице территориального центра сообщили, что 21 октября проводились следственные действия по отношению к руководителю одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В ходе проведения следственных действий вещественные доказательства, имеющие значение в расследовании дела, были изъяты.

В ДБР ситуацию пока не комментируют. Представитель ДБР Татьяна Муравель пообещала журналистам "Телеграфа" сообщить официальную информацию тогда, когда она появится.

Ранее "Телеграф" писал, что в Тернопольской области произошел громкий скандал с работником ТЦК. Он гнался и насмерть переехал человека.