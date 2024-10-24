Киевский ТЦК во время войны потратит на ремонт своей столовой миллионы

Победителя тендера уже определили

В сборном пункте столичного ТЦК и СП решили капитально отремонтировать помещение столовой. На эти нужды собираются потратить 5 миллионов 389 тысяч гривен.

Тендер на предоставление данных услуг был завершен 9 октября 2024 года. Информация об этом опубликована на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки капитально отремонтирует в сборном пункте помещение для приема пищи. Работы будут проводиться в Шевченковском районе столицы по адресу: улица Парково-Сырецкая, 19.

На капитальный ремонт из бюджета потратят 5 миллионов 389 тысяч 125 гривен.

Согласно опубликованным данным обнародовали тендер 24 сентября 2024 года. А конечный срок представления тендерных предложений был обозначен 9 октября 2024 года.

В тендере принимало участие два предприятия — ООО "БК СТРОЙ ПЛЮС" и ООО "ИНСТОК ТРЕЙД".

Победителем оказалось ООО "БК СТРОЙ ПЛЮС", которое предложило провести капитальный ремонт и реконструкцию здания столовой за 5 миллионов 050 тысяч гривен, что почти на 340 тысяч гривен меньше, чем в заявке у конкурента.

По условиям договора подрядчик должен будет провести капитальный ремонт помещений столовой — здесь основательно обновят напольное покрытие, потолок и стены, установят новые двери, окна и сантехнику.

Также будет проведен ремонт электроосвещения, канализации, отопления и вентиляции.

В стоимость также входят демонтажные работы и вывоз мусора.

Согласно данным портала YouControl, ООО "БК СТРОЙ ПЛЮС" было зарегистрировано 12 октября 2017 года. Размер уставного капитала компании составляет 10 000 гривен.

Вид деятельности компании — это строительство водных и других сооружений, снос зданий и выполнение других специализированных строительных работ.

Напомним, этот же столичный ТЦК и СП уже ранее проводил тендер на ремонт укрытия для сборного пункта, который располагается в подвальном помещении этого же здания. На эти нужды из бюджета собирались выделить 6 миллионов гривен.

По условиям договора подрядчик должен будет капитально отремонтировать в укрытии стены, потолок и пол ,а также установить новые умывальники, унитазы, водонагреватели и сантехнику.

В подвальном помещении также проведут работы по гидроизоляции и приведут в порядок водопровод, систему канализации, вентиляции и пожарной сигнализации.

Всего предусмотрено выполнение 173 различных видов работ. Ожидаемая стоимость ремонта подвального помещения составляет 6 миллионов 51 тысячу гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что киевский ТЦК потратит 2,8 млн гривен на на бланки и календари. В общей сложности ТЦК Киева заказал 42 220 единиц разной полиграфической продукции. Среди них 15 тысяч личных дел призывника, 15 тысяч учетных карт призывника, 11 800 тыс. личных дел (контракт) в синем переплете с тиснением. Кроме того, заказали и 420 тройных настенных календарей.