Начмед Тернопільського ТЦК за день обзавівся будинком, квартирою та купою земельних ділянок (декларація)

Вартість нерухомості не розкрита

Начальник медичної служби Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Олег Фаріон задекларував квартиру, будинок і п’ять земельних ділянок. Це сталося вже після того, як він обійняв цю посаду.

У своїй декларації за 2022 рік, яку Фаріон подавав як кандидат на посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, вказано, що він не володіє об'єктами нерухомості. На той час Фаріон був лікарем-психіатром у Кременецькій лікарні.

Проте вже у своїй декларації за 2023 рік, яку він подав як військовослужбовець, зазначено вже п'ять об'єктів нерухомості. Цікаво, що всі вони були оформлені у власність в один день — 5 липня 2023 року.

Декларація за 2022 рік

Мова йде про квартиру в Тернополі площею 48,8 м², половина якої перебуває у власності його дружини Роксолани Мірус-Фаріон. Також було задекларовано житловий будинок площею 104,5 м² у селі Вищі Луб’янки Тернопільської області. Його власницею вказана дружина.

Крім того, Фаріон задекларував п'ять земельних ділянок у тому ж селі площею від 1500 до 17249 м². Власницею землі теж зазначена його дружина.

Декларація за 2023 рік

Нагадаємо, у жовтні 2023 року працівники Державного бюро розслідування повідомили про підозру керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовець "забув" задекларувати статки на 46 млн грн.