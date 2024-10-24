"Странное совпадение": в Украине появился благотворительный фонд Трампа, при чем здесь Посольство США

Журналисты заметили интересную деталь

Пока в Соединенных Штатах выходит на финишную прямую самая скандальная за последние 56 лет предвыборная гонка, в посольстве США в Украине, похоже, уже определились с фаворитом. Так, в Киеве зарегистрировали благотворительную организацию "Фонд Дональда Трампа".

При этом, по странному стечению обстоятельств, юридический адрес фонда совпадает с адресом американского посольства. Об этом сообщил журналист-расследователь Владимир Бондаренко на своей странице в Facebook.

"Кажется ничего особенного — трампистов в Украине достаточно, но интересно, что Фонд зарегистрирован непосредственно по адресу посольства США, где левая юриспруденция не может быть по определению", — написал Бондаренко и добавил к своему сообщению скрин с данными об организации с платформы Clarity Project.

При этом журналист заметил, что контактный номер новой организации совпадает с номером телефона дипломатического учреждения.

"Удивительно, что в Украине нет фонда Камалы Харрис. Неужели не верят в ее победу..." — отметил журналист в сообщении.

По данным Единого государственного реестра, БО "Фонд Дональда Трампа" зарегистрировали 5 августа 2024 года, то есть чуть больше двух месяцев назад. Адрес организации: 04112, г. Киев, ул. Сикорского Игоря Авиаконструктора, дом. 4.

Аналогичный адрес имеет и посольство США в Украине. Идентичными, как уже отмечалось, есть и номера телефонов.

При этом в комментариях под сообщением Бондаренко, многие пользователи сети отметили, что в Украине давно отменили требование подтверждения юридического адреса. Поверхностный поиск в Интернете подтвердил эту информацию.

Так, согласно обновленному законодательству, при регистрации компании теперь достаточно подать заявление с данными, и это больше не требует сложных процедур подтверждения. Информация обновляется непосредственно в Едином государственном реестре (ЕГР) на основе поданных заявлений без участия государственного регистратора. Однако адрес должен быть реальным и соответствовать месту ведения деятельности или управления во избежание проблем с налоговыми и другими органами.

То есть, несмотря на то, что подтверждение аренды или права собственности не всегда обязательно, компания должна корректно указывать адрес, ведь несоответствие между юридическим и фактическим адресом может вызвать юридические проблемы, например, при проверках.

При этом, следует отметить, что во время первой регистрации юридического лица, в частности благотворительной организации, указывать любой произвольный адрес, например Посольства США, все-таки незаконно. Использование адреса, где учредитель того или иного предприятия/организации не имеет правового или фактического доступа, может, как отмечалось, вызвать проблемы с налоговыми органами и органами контроля.

Также хотя регистрация проходит через Единый государственный реестр, налоговые органы могут проверить соответствие юридического и фактического адреса. В случае несоответствия это может привести к блокированию счетов или проблемам с представлением отчетности.

Следовательно, либо учредители благотворительного фонда правильно указали юридический адрес, либо они нарушили процедуру регистрации и могут столкнуться с последствиями.

Согласно данным из открытых источников, руководительницей благотворительного фонда является Оксана Александровна Котенай. Мы нашли только одну страницу с такими данными, в сети Instagram. Однако учетная запись заброшена, имеет только 5 сообщений и 10 подписчиков. При этом, последнее сообщение было сделано 3 апреля 2022 года.

"Телеграф" также попытался связаться с Посольством США в Украине для того, чтобы получить комментарий, однако нам это не удалось.

Тем временем последний ежемесячный опрос FT и "Ross School of Business" Мичиганского университета показал преимущество Трампа. 44% зарегистрированных избирателей заявили о большем доверии к Трампу в управлении экономикой против 43% сторонников Харрис.

В вопросе улучшения финансового положения граждан бывший президент-республиканец также опережает вице-президента-демократа. За Трампа высказались 45% опрошенных, что на пять пунктов больше по сравнению с прошлым месяцем. Харрис в этом вопросе поддерживают 37% избирателей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что после выборов, которые состоятся 5 ноября, США ждет опасность. Штаты могут столкнуться с масштабной информационной кампанией. Ее целью станет дестабилизация внутренней ситуации в стране.