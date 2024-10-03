Три страны хотят вмешаться в выборы в США: названы способ, которым они это сделают

Китай, Россия и Иран могут использовать множество средств для вмешательства в выборы

В США 5 ноября, чуть больше, чем через месяц, состоятся выборы президента. Очень много шансов на то, что Россия, Китай и Иран попытаются вмешаться в избирательный процесс – в частности, используя искусственный интеллект, что может стать особенно опасным.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на ежегодную оценку угроз США, подготовленную Министерством внутренней безопасности. По данным Министерства, есть растущая угроза со стороны Китая и его сателлитов, России и Ирана. Все три страны будут пытаться влиять на выборы, распространяя дезинформацию, в том числе с использованием ИИ.

Так, российские агенты влияния распространяют в интернете фейковые истории о мигрантах, чтобы разжечь рознь в Соединенных Штатах. Российская агентура использует генеративный ИИ, чтобы создавать поддельные сайты, выдающие себя за настоящие американские СМИ. Не отстает и Иран, маскирующий своих ботов под активистов, чтобы разжигать протесты, в частности пропалестинские.

"Россия, Иран и Китай будут использовать сочетания взрывных, необъявленных, преступных и принудительных методов для поиска новых возможностей подорвать доверие к демократическим институтам США и внутреннюю социальную сплоченность", – говорится в докладе.

Еще одна сильная угроза – это внутренние экстремистские силы. Так, кандидата в президенты США Дональда Трампа уже дважды чуть не убили. Экстремисты в США могут предпринимать попытки террористических актов и нападений с целью сорвать выборы и посеять страх среди населения. Особенно это касается религиозных, расовых, гендерных или антиправительственных экстремистских ячеек.

Как сообщалось ранее, первое покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Тогда 20-летний Томас Мэтью Крукс произвел несколько выстрелов из карабина.

В начале августа также стало известно о задержании гражданина Пакистана Асифа Мерчанта, готовившего покушение на американских политиков и должностных лиц на территории США.