Блогер и политический обозреватель Алена Яхно оценила возможный исход выборов в США

17 дней до выборов. Случилось то, что должно было случиться.

Рейтинг Харрис падает. Эффект от замены "игрока" давно улетучился, и теперь мы наблюдаем рост у Трампа.

Они идут ноздря в ноздрю.

Как известно, президента США выбирают колеблющиеся штаты. Их еще называют фиолетовыми (смешение красного и синего дает фиолетовый цвет)

Большинство опросов показывают, что Харрис лидирует в Мичигане, Пенсильвании, Висконсине и Неваде, в то время как Трамп имеет преимущество в Аризоне, Северной Каролине и Джорджии.

Но во всех семи колеблющихся штатах разница находится в пределах однозначных чисел. Так что никакой прогноз сделать невозможно.

Но у меня почему-то есть смутное ни на чем не основанное ощущение, что победит Трамп.

Источник: пост Яхно в Facebook.