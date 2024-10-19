17 дней до выборов. Есть ощущение, что победит Трамп - Алена Яхно
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Блогер и политический обозреватель Алена Яхно оценила возможный исход выборов в США
17 дней до выборов. Случилось то, что должно было случиться.
Рейтинг Харрис падает. Эффект от замены "игрока" давно улетучился, и теперь мы наблюдаем рост у Трампа.
Они идут ноздря в ноздрю.
Как известно, президента США выбирают колеблющиеся штаты. Их еще называют фиолетовыми (смешение красного и синего дает фиолетовый цвет)
Большинство опросов показывают, что Харрис лидирует в Мичигане, Пенсильвании, Висконсине и Неваде, в то время как Трамп имеет преимущество в Аризоне, Северной Каролине и Джорджии.
Но во всех семи колеблющихся штатах разница находится в пределах однозначных чисел. Так что никакой прогноз сделать невозможно.
Но у меня почему-то есть смутное ни на чем не основанное ощущение, что победит Трамп.
Источник: пост Яхно в Facebook.
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