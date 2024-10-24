"Дивний збіг": в Україні з’явився благодійний фонд Трампа, до чого тут Посольство США

Журналісти помітили цікаву деталь

Доки у Сполучених Штатах виходить на фінішну пряму найскандальніша за останні 56 років передвиборча гонка, у посольстві США в Україні, схоже, вже визначились із фаворитом. Так, у Києві зареєстрували благодійну організацію "Фонд Дональда Трампа".

При цьому, за дивним збігом обставин, юридична адреса фонду збігається з адресою американського посольства. Про це повідомив журналіст-розслідувач Володимир Бондаренко на своїй сторінці у Facebook.

"Здається нічого особливого — трампістів в Україні достатньо, але цікаво, що Фонд зареєстрований безпосередньо за адресою посольства США, де ліва юриспруденція не може бути за визначенням", — написав Бондаренко і додав до свого допису зняток з даними про організацію з платформи Clarity Project.

При цьому журналіст помітив, що контактний номер новоствореної організації співпадає з номером телефону дипломатичної установи.

"Дивно, що в Україні немає фонду Камали Гарріс. Невже не вірять у її перемогу…" — зазначив журналіст у дописі.

За даними Єдиного державного реєстру, БО "Фонд Дональда Трампа" зареєстрували 5 серпня 2024 року, тобто трохи більше як два місяці тому. Адреса організації: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, буд. 4.

Аналогічну адресу має і Посольство США в Україні. Ідентичними, як вже зазначалося, є і номери телефонів.

При цьому у коментарях під дописом Бондаренка, чимало користувачів мережі зауважили, що в Україні давно скасували вимогу щодо підтвердження юридичної адреси. Поверхневий пошук в інтернеті підтвердив цю інформацію.

Так, згідно з оновленим законодавством, при реєстрації компанії тепер достатньо подати заяву з даними, і це більше не потребує складних процедур підтвердження. Інформація оновлюється безпосередньо в Єдиному державному реєстрі (ЄДР) на основі поданих заяв без участі державного реєстратора. Проте адреса має бути реальною і відповідати місцю ведення діяльності або управління, щоб уникнути проблем із податковими та іншими органами.

Тобто, попри те, що підтвердження оренди чи права власності не завжди обов’язкове, компанія повинна коректно зазначати адресу, адже невідповідність між юридичною і фактичною адресою може викликати юридичні проблеми, наприклад, при перевірках.

При цьому, варто зауважити, що під час першої реєстрації юридичної особи, зокрема благодійної організації, вказувати будь-яку довільну адресу, як-от Посольство США, все-таки незаконно. Використання адреси, де засновник того чи іншого підприємства/організації не має правового чи фактичного доступу, може, як вже зазначалося, викликати проблеми з податковими органами та органами контролю.

Також, хоча реєстрація проходить через Єдиний державний реєстр, податкові органи можуть перевірити відповідність юридичної та фактичної адреси. У разі невідповідності це може призвести до блокування рахунків або проблем із поданням звітності.

Отже, або засновники благодійного фонду правильно вказали юридичну адресу, або вони порушили процедуру реєстрації і можуть стикнутися з наслідками.

Згідно з даними з відкритих джерел, керівницею благодійного фонду є Оксана Олександрівна Котенай. Ми знайшли лише одну сторінку з такими даними, у мережі Instagram. Проте обліковий запис закинутий, має лише 5 дописів та 10 підписників. При цьому, останній допис було зроблено 3 квітня 2022 року.

"Телеграф" також спробував зв’язатися з Посольством США в Україні для того, щоб отримати коментар, проте нам це не вдалося.

Тим часом останнє щомісячне опитування FT та "Ross School of Business" Мічиганського університету показало перевагу Трампа. 44% зареєстрованих виборців заявили про більшу довіру до Трампа в управлінні економікою проти 43% прихильників Гарріс.

У питанні покращення фінансового становища громадян колишній президент-республіканець також випереджає віцепрезидентку-демократку. За Трампа висловились 45% опитаних, що на п'ять пунктів більше порівняно з минулим місяцем. Гарріс у цьому питанні підтримують 37% виборців.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що після виборів, які відбудуться 5 листопада, на США чекає небезпека. Штати можуть зіткнутися із масштабною інформаційною кампанією. Її метою стане дестабілізація внутрішньої ситуації у країні.