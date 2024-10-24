Что значит "засупонити": этого подзабытого украинского слова не стоит бояться
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Интересная история слова и трансформация значения
Украинский язык богат самобытными словами, которые постепенно уходят в прошлое вместе с исчезновением определенных бытовых реалий. Одним из таких слов есть глагол "засупонити", который имеет интересную историю и несколько значений.
Слово "засупонити" является ярким примером того, как хозяйственная деятельность украинцев повлияла на формирование языка. Когда кони были основной тягловой силой в хозяйстве, процесс их запрягания породил специфическую терминологию, часть которой впоследствии приобрела переносное значение.
"Засупонити" первоначально означало действие, связанное с конской упряжью — стягивать супоню у хомута во время запрягания лошади. Супоня – это специальный ремешок, который использовался для затяжки хомута.
Употребление в литературе
Сегодня это слово редко услышано в повседневной речи, однако оно сохранилось в литературных произведениях и народной поэзии. Например: "…Ось тебе я засупоню, Запряжу у бабин віз…"
Переносное значение
Со временем слово приобрело переносное значение:
- "Засупонити рота" – заставить кого-то замолчать,
- В более грубой форме используются варианты "засупонити пельку" или "засупонити пащу".
Пример использования: "Якщо ти не відчепишся, то я тобі засупоню пельку навіки".
"Засупонити" – это слово, отражающее богатую историю украинского языка и его связь с традиционным образом жизни наших предков. Хотя его прямое значение уже почти не используется из-за исчезновения соответствующих бытовых реалий, оно сохранилось в переносном смысле и остается частью нашего языкового наследия.
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