"Самий розумний" – это русизм. Как правильно говорить по-украински
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Как избежать русизмов
"Самий розумний", "самий красивий", "самий важливий" — такие конструкции можно услышать каждый день. Однако они являются калькой с русскоко языка и грубо нарушают нормы украинской грамматики.
Многие ошибочно употребляют слово "самий" для обозначения наивысшей степени качества. Однако в украинском языке значительно лучше показать, что что-то или кто-то превосходит всех остальных.
Как правильно?
В украинском языке наивысшая степень сравнения прилагательных образуется с помощью префикса "най-". Вот несколько примеров правильного употребления:
- найрозумніший (не "самый умный"),
- найкращий (не "самый лучший"),
- найсильніший (не "самый сильный"),
- найщасливіший (не "самый счастливый"),
- найважливішй (не "самый важный").
Дополнительные способы усиления
Украинский язык предлагает и другие способы подчеркнуть исключительность:
Добавление префикса "що-":
- щонайкращий,
- щонайшвидший,
- щонайсильніший,
Использование слов-усилителей:
- надзвичайно розумний,
- винятково талановитий,
- особливо важливий.
Языковые нюансы
Интересно, что в украинском языке есть слово "самий", но оно употребляется в других значениях:
- для подчеркивания точности: "той самий", "в самому центрі",
- для указания на грань чего-то: "від самого ранку", "до самого вечора".
Использование префикса "най" вместо ошибочного "самий" — это не просто правило грамматики, но и способ сохранить чистоту и красоту нашего языка. Ведь у Украинского языка есть собственные, присущие только ему способы выражения наивысшей степени качества.
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