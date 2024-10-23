"Самий розумний" – это русизм. Как правильно говорить по-украински

Как избежать русизмов

"Самий розумний", "самий красивий", "самий важливий" — такие конструкции можно услышать каждый день. Однако они являются калькой с русскоко языка и грубо нарушают нормы украинской грамматики.

Многие ошибочно употребляют слово "самий" для обозначения наивысшей степени качества. Однако в украинском языке значительно лучше показать, что что-то или кто-то превосходит всех остальных.

Как правильно?

В украинском языке наивысшая степень сравнения прилагательных образуется с помощью префикса "най-". Вот несколько примеров правильного употребления:

найрозумніший (не "самый умный"),

найкращий (не "самый лучший"),

найсильніший (не "самый сильный"),

найщасливіший (не "самый счастливый"),

найважливішй (не "самый важный").

Дополнительные способы усиления

Украинский язык предлагает и другие способы подчеркнуть исключительность:

Добавление префикса "що-":

щонайкращий,

щонайшвидший,

щонайсильніший,

Использование слов-усилителей:

надзвичайно розумний,

винятково талановитий,

особливо важливий.

Языковые нюансы

Интересно, что в украинском языке есть слово "самий", но оно употребляется в других значениях:

для подчеркивания точности: "той самий", "в самому центрі",

для указания на грань чего-то: "від самого ранку", "до самого вечора".

Использование префикса "най" вместо ошибочного "самий" — это не просто правило грамматики, но и способ сохранить чистоту и красоту нашего языка. Ведь у Украинского языка есть собственные, присущие только ему способы выражения наивысшей степени качества.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно говорить "їх" или "їхній". Языковед объяснил, в чем разница.