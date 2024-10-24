Убежать из Украины помешало болото: что ждет ухилянта, сдавшегося пограничникам
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Мужчина попал в опасную ловушку
"Доброй ночи, я хочу сдаться пограничникам" — с таких слов начал разговор 29-летний житель Ивано-Франковской области, позвонив по телефону на горячую линию Госпогранслужбы. Нарушитель пытался нелегально пересечь границу с Венгрией, но заблудился и чуть не утонул в болоте.
Мужчина застрял в канале Чаронда и не мог самостоятельно выбраться из опасной ловушки. Об этом сообщила Госпогранслужба в своем официальном телеграмм-канале.
"29-летний житель Ивано-Франковской области попытался нелегально пересечь границу с Венгрией, но заблудился и застрял в болоте канала Чаронда. В отчаянии он позвонил по телефону на горячую линию пограничной службы с просьбой о помощи", — говорится в сообщении ведомства.
Пограничники быстро выяснили местонахождение нарушителя по координатам, которые он предоставил. Группа реагирования оперативно прибыла на место происшествия.
Правоохранители вытащили из воды прикарпатца и доставили в пограничное подразделение. Там мужчине предоставили сухую одежду и возможность высушить личные вещи.
За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины нарушитель предстанет перед судом. Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщает, что все материалы дела переданы в суд.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Одесской области пограничники задержали большую группу нарушителей. Один из мужчин попытался скрыться, но его и всех участников незаконного путешествия задержали.