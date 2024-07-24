Работа на лето? Пограничники задержали группу уклонистов во главе с подростком (фото)

Каждый из ловкачей заплатил от 4 до 6 тысяч долларов США

В Закарпатье пограничники задержали группу из четырех уклонистов во главе с подростком-проводником. 14-летний "поводырь" должен был сопровождать мужчин до Тисы, где они планировали незаконно пересечь границу вплавь.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Группа из пяти человек была задержана курсантами-пограничниками.

"На Закарпатье наряд отдела "Вилок" Мукачевского отряда, в состав которого входят курсанты-стажировщики пограничного вуза, задержали при попытке незаконного пересечения границы четырех нарушителей вместе с несовершеннолетним проводником. Мужчины планировали переплывать Тису. Сопровождал "пловцов" 14-летний житель села Вилок", — говорится в сообщении.

Задержанными оказались жители Киевщины, Закарпатья, Днепропетровщины и Львовской области. За путешествие с возможным смертельным финалом в стремительном течении реки каждый из ловкачей заплатил от 4 до 6 тысяч долларов США.

Подросток должен был получить за свои услуги 1 тысячу долларов. Правовую оценку действиям задержанных уже вскоре будет давать суд. В настоящее время оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.

К слову, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Тисе выловили группу утопленников. Младшему было всего 20 лет.