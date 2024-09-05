Поверили Telegram-каналу: в Одесской области пограничники задержали большую группу нарушителей (фото, видео)

На этом участке границы часто задерживают нарушителей

Украинские пограничники задержали очередную группу потенциальных нарушителей государственной границы. Это произошло в Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы. Там отметили, что группа лиц из 12 мужчин призывного возраста была задержана пограничниками Подольского отряда на окраине села Новосеменовка Подольского района.

По данным пограничников, быстро обнаружить потенциальных нарушителей удалось благодаря оперативной информации и техническим средствам. Один из мужчин попытался скрыться, но его и всех участников незаконного путешествия пограничники оперативно задержали.

Как выяснилось, мужчины воспользовались услугами одного из Telegram-каналов. Они планировали нелегально попасть в Молдову через Приднестровский сегмент.

Их действиями руководил администратор мессенджера, который за вознаграждение обещал беспрепятственно переправить их заграницу. В случае удачной операции каждый из них должен был оплатить 120 тысяч гривен. Относительно задержанных составлены админпротоколы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП, дела направлены в суд.

Новосеменовка на карте

Напомним, в августе в Одесской области пограничники задержали большую группу нарушителей государственной границы. 48 мужчин пытались попасть в Молдову, спрятавшись в грузовике КАМАЗ.