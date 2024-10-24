Втекти з України завадило болото: що чекає на ухилянта, який здався прикордонникам

Чоловік потрапив у небезпечну пастку

"Доброї ночі, я хочу здатися прикордонникам" — з таких слів розпочав розмову 29-річний житель Івано-Франківщини, зателефонувавши на гарячу лінію Держприкордонслужби. Порушник намагався нелегально перетнути кордон з Угорщиною, але заблукав та ледь не втопився у болоті.

Чоловік застряг у каналі Чаронда та не міг самостійно вибратися з небезпечної пастки. Про це повідомила Держприкордонслужба у своєму офіційному телеграм-каналі.

"29-річний житель Івано-Франківщини спробував нелегально перетнути кордон з Угорщиною, але заблукав і застряг у болоті каналу Чаронда. У відчаї він зателефонував на гарячу лінію прикордонної служби з проханням про допомогу", — йдеться у повідомленні відомства.

Прикордонники швидко з'ясували місцеперебування порушника за координатами, які він надав. Група реагування оперативно прибула на місце події.

Правоохоронці витягли прикарпатця з води та доправили до прикордонного підрозділу. Там чоловікові надали сухий одяг та можливість висушити особисті речі.

За спробу незаконного перетину державного кордону України порушник постане перед судом. Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомляє, що наразі всі матеріали справи передано до суду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Одещині прикордонники затримали велику групу порушників. Один з чоловіків спробував втекти, але його та усіх учасників незаконної подорожі затримали.