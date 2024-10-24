"Иногда доходит до драки": Путин цинично пояснил войну России против Украины

Он также вспомнил о “дележе имущества”

Президент России Владимир Путин сравнил мир с семьей. Но в этой семье происходят "скандалы и драки".

Об этом он заявил на встрече в формате БРИКС+, пишут РосСМИ. Таким образом он ответил на слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что все должны жить как одна большая семья.

"Господин генеральный секретарь сказал о том, что мы должны все жить как одна большая семья. Мы так и живем. В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества, дело иногда доходит и до драки", — сказал Путин.

Он также заявил, что цель БРИКС состоит в создании необходимых механизмов взаимодействия и благоприятной атмосферы "в общем доме". Путин добавил, что БРИКС будет это делать, "в том числе в тесной координации с ООН".

"К сожалению, на планете много вооруженных конфликтов. Да и у нас на границах то же самое происходит, к огромному, тоже, нашему сожалению", – заявил он

Напомним, 24 октября президент Украины Владимир Зеленский в Международный День Организации Объединенных Наций напомнил, что он проходит во всем мире, а не где-то в российской Казани. Именно там сейчас проводится саммит БРИКС.

Стоит отметить, что Министерство иностранных дел Украины раскритиковало визит генсека ООН в Казань. Там напомнили, что генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии 15-16 июня.