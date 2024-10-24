"Зная характер Путина...": Лукашенко удивил заявлением об отправке войск КНДР в Украину

По словам Лукашенко, Путин на такое якобы не пошел бы

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал отправку войск КНДР на войну против Украины. Он всячески отрицает данные утверждения, однако признал, что если они окажутся правдой, то это будет эскалацией.

Об этом Лукашенко заявил в комментарии журналисту во время саммита БРИКС. По его словам, заявление о переброске войск КНДР — "чепуха".

"Чепуха… Путин, зная его характер, никогда не будет уговаривать другую страну привлечь свою армию к спецоперации (войне — Ред.) России в Украине. Я в это не верю", — заявил глава РБ.

В то же время Лукашенко признал, что если информация о северокорейских войсках подтвердится, то это будет эскалацией.

"Это эскалация военного конфликта. Если бы на линии соприкосновения оказались вооруженные силы любой страны, даже Беларуси, это было бы шагом к эскалации конфликта. Даже если бы мы ввязались в войну, это был бы путь к эскалации. Почему? Потому что вы, англосаксы, сразу бы сказали, что с одной стороны вмешалась другая страна… поэтому войска НАТО были бы развернуты в Украине", — отметил Лукашенко.

Напомним, ранее мы писали о том, чем занимается первая партия солдат КНДР в России.