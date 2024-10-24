Новая "валюта БРИКС" не заменит доллар или евро

Во время ежегодного саммита БРИКС президент России Владимир Путин представил новую единую валюту с одноименным названием. Однако не всем участникам она понравилась, да и вообще эта идея в мире считается провальной.

Как пишут росСМИ, во время саммита Путин представил всем членам БРИКС их новую единую валюту, которая должна заменить евро или доллар. Однако даже глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина не в восторге от этой купюры.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что "банкноту БРИКС" напечатал "кто-то из наших — будь то Торгово-промышленная палата, или еще кто-то", и она символизирует "общую работу, которая ведется в рамках БРИКС".

Однако, по мнению нескольких экспертов, "новая международная валюта" лишь сувенир по сути. Так, по словам журналиста и военного Петра Шуклинова, эта банкнота нужна только Путину и РФ, на которых наложены санкции. А другим членам БРИКС — нет, ведь они вполне могут использовать евро или доллар.

"Любые движения в создании системы, которая должна обойти ограничение существующей банковской модели, напрямую угрожают санкциями этим странам. Ведь хоть так, хоть так — это будет фактический обход санкций, наложенных со стороны другой половины мира — Европы, США, Японии, Канады", Австралии, Великобритании и других", — говорит журналист.

Шуклинов отмечает, что здесь участники БРИКС и партнеры РФ хотят усидеть на двух стульях, потому что готовы торговать с Путиным новой валютой, но не отказаться от доллара.

Это же мнение разделяет и российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, передает "24 канал", ведь по сути создание "единой валюты БРИКС" просто невозможно. Еще до саммита было понятно, что эта идея провальная, поэтому участники и не восприняли ее серьезно.

К тому же Яковенко напоминает, что изобрести единую альтернативную валюту, это не просто создать название и декларацию. Это длительная кропотливая работа, занимающая десятилетия. Например, так было с евро, созданным на основе унификации банковских систем стран Европы.

В то же время, в БРИКС входят и арабские страны, в которых банковская система кардинально отличается от РФ, и создать с ними новую валюту нереально. По словам журналиста, все это понимают, потому эта идея зачахла еще до начала саммита БРИКС.

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