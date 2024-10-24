Главные заявления Путина на БРИКС: что сказал об Украине
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Путин открыто поддержал Палестину и сравнил войну на Ближнем Востоке с ситуацией в Украине
В четверг, 24 октября, в России состоялся третий день саммита БРИКС, на котором лидер РФ Владимир Путин и несколько участников сделали ряд громких заявлений. В них они не обошли и войну в Украине.
"Телеграф" собрал главные заявления Путина, в которых он в очередной раз обвинил Украину в начале вторжения и притеснения русскоязычных. Не забыл посетовать и на санкции Запада.
Что говорил Путин на саммите БРИКС
По его словам, Украина создавала и создает угрозу для России и ее безопасности, потому "война вынужденая мера". Одной из причин полномасштабного вторжения он назвал "использование нездоровых методов".
"Сейчас и вообще не скрывают цели нанести нашей стране стратегическое поражение. Просто скажу, что это иллюзорные расчеты", – настаивает президент РФ.
К тому же Путин сравнил войны на Ближнем Востоке с ситуацией в Украине. Он подчеркнул, что Россия всегда выступает против любых террористических действий. Поэтому страна стремится внести свой вклад в примирение Палестины и Израиля.
"Исправление исторической несправедливости в отношении палестинского народа может дать гарантию миру на Ближнем Востоке. Пока этот вопрос не решен порочный круг насилия разорвать не удастся", — сказал Путин.
Он также добавил, что без исправления исторической несправедливости на любых территориях восстановить мир невозможно.
Не обошел Путин и мировую политику, подчеркнув, что в Совет безопасности ООН должны входить все африканские страны, что и в БРИКС.
"Россия вносит серьезный вклад в обеспечение мировой продовольственной и энергетической безопасности. Но переход к справедливому мироустройству идет непросто, этому процессу пытаются помешать", — добавил лидер РФ, намекая на санкции Запада.
Кроме Путина, выделился своим заявлением и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, нужно сделать так, чтобы "реальные рычаги влияния перешли в руки прогрессивного мирового большинства".
Он подчеркнул, что Беларусь в рамках объединения может "играть определенную роль" во всех нужных областях.
"Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству", — резюмировал Лукашенко.
Отметим, что во время заседания Путин не смог произнести фамилию и имя президента Турции Реджепа Эрдогана, сказав: "Слово президенту Эрджогану".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский жестко проехался по ООН и саммиту БРИКС.