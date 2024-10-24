"Іноді доходить до бійки": Путін цинічно пояснив війну Росії проти України

Він також згадав про “розподіл майна”

Президент Росії Володимир Путін порівняв світ із сім’єю. Але в цій родині відбуваються "скандали та бійки".

Про це він заявив на зустрічі у форматі БРІКС+, пишуть РосЗМІ. Таким чином він відповів на слова генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша про те, що всі повинні жити як одна велика родина.

"Пан генеральний секретар сказав про те, що ми повинні все жити як одна велика родина. Ми так і живемо. У сім’ях, на жаль, часто трапляються сварки, скандали, поділ майна, справа іноді доходить і до бійки", — сказав Путін.

Він також заявив, що мета БРІКС полягає у створенні необхідних механізмів взаємодії та сприятливої атмосфери "у спільному будинку". Путін додав, що БРІКС це робитиме, "у тому числі в тісній координації з ООН".

"На жаль, на планеті багато збройних конфліктів. Та й у нас на кордонах те саме відбувається, на превеликий, теж, наш жаль", — заявив він.

Нагадаємо, 24 жовтня президент України Володимир Зеленський у Міжнародний День Організації Об’єднаних Націй нагадав, що він проходить у всьому світі, а не десь у російській Казані. Саме там зараз триває саміт БРІКС.

Варто зазначити, що Міністерство закордонних справ України розкритикувало візит генсека ООН до Казані. Там нагадали, що генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії 15-16 червня.