Стало известно, когда первые солдаты из КНДР попадут на фронт

Нужна принципиальная и сильная реакция со стороны мировых лидеров

Владимир Зеленский заявил о том, по информации разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут отправлены Россией в зону ведения боевых действий. Это — очевидный эскалационный шаг со стороны России.

Об этом президент Украины сообщил в своем Telegram-канале. Он также отметил, что на это обязательно должна последовать принципиальная и сильная реакция со стороны мировых лидеров.

"Глаком Сырский доложил также и о привлечении Россией военных из Северной Кореи. По информации разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий. Это очевидный эскалационный шаг России, который имеет значение, в отличие от всей той дезинформации, которой много звучало в Казани в эти дни", — подчеркнул Зеленский.

Он также заявил, что такое решение со стороны РФ — это очевидный эскалационный шаг на который обязательно должны отреагировать мировые лидеры и оказать давление как на Россию, так и на Пхеньян во имя соблюдения Устава ООН.

"Мир может четко увидеть, чего на самом деле хочет Россия, и это продолжение войны. Именно поэтому нужна принципиальная и сильная реакция лидеров мира.

Фактическое привлечение Северной Кореи к боевым действиям должно получить ответ в виде не закрытых глаз и растерянных комментариев, а ощутимого давления как на Москву, так и на Пхеньян ради соблюдения Устава ООН и наказания за эскалацию", — резюмировал Зеленский.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч пехотинцев из Северной Кореи сейчас учатся на востоке России. Далее они будут принимать участие в войне против Украины на стороне РФ.

Это уже вызвало реакцию в Южной Корее, которая пообещала принимать "поэтапные меры". При этом в сети появилась информация, что Сеул даже рассматривает вариант с отправкой в Украину своих специалистов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в сети обнаружили новое доказательство присутствия солдат из КНДР в России. Сообщается, что в селении Сергеевка Приморского края было зафиксировано прибытие северокорейских солдат на военную базу.