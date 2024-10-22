В сети обнаружили новое доказательство присутствия солдат из КНДР в России (видео)

Россия и Северная Корея подписали договор, похожий на военный союз

Появилось еще одно подтверждение присутствия военных из Северной Кореи в России. Солдат из регулярных вооруженных сил КНДР заметили в воинской части российского Приморского края.

На опубликованном видео действительно видно казарменный комплекс и стоящих возле него мужчин в военной форме. "Приехали с Северной Кореи красавчики-союзники. Надеюсь, война на этом закончится", — говорит автор видео на якутском языке. Об этом заявляют в Telegram-канале ASTRA.

Сообщается, что в селении Сергеевка Приморского края было зафиксировано прибытие северокорейских солдат на военную базу. Военнослужащему удалось зафиксировать это на видео.

Солдат из КНДР заметили в селении Сергеевка Приморского края

Telegram-канале ASTRA геолоцировал видео и предположил, что на кадрах видно военную часть 44980 127-й мотострелковой дивизии в селении Сергеевка Приморского края.

"Приехали с Северной Кореи красавчики-союзники. Надеюсь, война на этом закончится", — говорит автор видео на якутском языке.

Изображенный на видео казарменный комплекс — самый новый в Приморском крае. Он был открыт в июле 2022 года.

В Сергеевке, предположительно, северокорейские военнослужащие тренируются и получают экипировку.

Кроме того, 18 октября украинский Центр стратегических коммуникаций опубликовал видео, на котором, как утверждается, солдаты из КНДР получают снаряжение.

Авторы указывали, что кадры сняты на Сергеевском полигоне в Приморье не более чем 48 часов назад.

Сергеевка расположена в 130 километрах от Владивостока или же в 60 километрах от Уссурийска. Также важным является то, что Приморский край напрямую граничит с Северной Кореей. Расстояние от полигона до российско-корейской границы составляет около 200 километров.

Между тем, чтобы попасть в Украину, северокорейские войска должны преодолеть еще около 6500 километров.

Напомним, издание "Reuters" опубликовало информацию о том, что правительство Южной Кореи подтвердило отправку северокорейских солдат в Россию. В Сеуле бьют тревогу и говорят о серьезной угрозе безопасности международного сообщества.

"Северная Корея принимает участие в войне в Украине и решила направить 12 000 военных, включая подразделение спецназа. Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль провел внеплановую встречу по вопросам безопасности с ключевыми представителями разведки, военных и национальной безопасности, чтобы обсудить участие северокорейских войск в войне России против Украины. Связи между Россией и Северной Кореей вышли за пределы перемещения военных поставок к фактическому отправлению войск. Это является серьезной угрозой безопасности не только для нашей страны, но и для международного сообщества", — пишет издание, ссылаясь на южнокорейские СМИ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что около 11 тысяч пехотинцев из Северной Кореи сейчас учатся на востоке России. Далее они будут принимать участие в войне против Украины на стороне РФ.

Тем временем в Конгрессе США требуют от президента Джозефа Байдена отреагировать на использование российским режимом северокорейских военных в Украине. Белый дом должен признать это "красной линией" для США и НАТО.