"От "Шахедов" и отключений света птицы стрессуют": как ветеран АТО создал одну из самых больших гусиных ферм в Украине

Полтавчанин Роман Дрыга поделился секретами птичьего бизнеса

Профессиональный военный из Полтавской области, участник АТО, создал одну из самых больших гусиных ферм в Украине, которая специализируется на поставках яиц для инкубаторов. Секретами успешного бизнеса и вызовами, связанными с войной, Роман Дрига поделился с "Телеграфом".

Размер имеет значение

Это теперь 40-летний полтавчанин Роман Дрыга знает об гусях все на уровне дипломированного зоотехника, а пять лет назад, когда задумал заниматься птицеводством и поехал в Миргород покупать суточных гусят, ему подсунули преимущественно… "мальчиков".

— Пол этих птиц, как я узнал позже, виден с рождения, — рассказывает о нюансах разведения стада предприниматель. — Я приобрел тогда две тысячи штук гусят на сумму более 130 тысяч гривен, но со временем вынужден был докупать "девочек", потому что на одного самца должны приходиться две-три самки. А теперь, наоборот, закупаем гусей, чтобы "освежить кровь". В ноябре-декабре у птиц начинается брачный период, и к этому времени должны сформироваться семьи.

Первый месяц бывший заместитель командира ракетной части буквально жил в птичнике со своим стадом маленьких пернатых: кормил, поел, заботился о тепле для них… Потому что, говорит, если с этим все хорошо, тогда птенцы не болеют.

Он думал, что сохранить поголовье это главное, а оказалось, что не меньшая проблема — продать яйца для инкубации.

Роман Дрыга теперь знает о гусях все

— Меня тогда никто не знал, я никому не был интересен, да и сам мало знал рынок сбыта, — улыбается Роман. – Но даже не в этом дело. Дело было в размере яиц: в первый год гуся несут мелкие яйца. Ну что такое 110 граммов, если средний вес гусиного яйца – 160? А "датские легорты" (самая популярная порода гусей. — Авт.) на четвертый год жизни несут яйца весом даже 220 граммов! Словом, владельцев инкубаторов мало интересовало мое предложение.

Продав с горем пополам эту мелочь, я думал, что худшее позади.

Впереди было 24 февраля 2024 года. К тому времени Роман Дрыга держал на своей ферме уже около 6 тысяч пернатых.

— С середины марта самки выходят на пик яйценоскости. У меня яйцами был забит весь склад, а тут враг прет, и людям вообще не до разведения гусей, потому что никто не знает, что будет завтра. Кто-то из моих постоянных покупателей пошел на фронт, кто-то, как и я, взялся волонтерить, кто-то оказался в оккупации… Многие заказчики, кстати, жили в Черниговской, Харьковской, Сумской, Киевской, Запорожской областях. И непонятно было, запустятся инкубаторы или нет. Поэтому у меня не оставалось другого выхода, как раздавать инкубационные яйца местному населению. Кто-то пускал их на пасхальную выпечку для фронта, например, волонтеры из Кобеляк, Козельщины, Полтавы. Кто-то просто кормил ими свиней…

Однако это мало спасало ситуацию, потому что 50—60 тысяч яиц это вам не шутка! Поэтому Роман вместе со своим товарищем Андреем из Новых Санжар, вынужденным переселенцем из Донбасса, пошли ва-банк: решили закладывать яйца в его скромном инкубаторе, а дальше будь что будет.

— И выиграли?

— Во всяком случае, не проиграли, — улыбается в ответ мой собеседник. — С закладкой яиц мы опоздали недели на три, только в двадцатых числах марта этим занялись. Сама инкубация длится тридцать дней. А пока гусята развивались в скорлупе, ВСУ отогнали врага из Киевской, Черниговской и Сумской областей. И люди быстро разобрали наших птенцов, тем более их практически нигде не было. Брали сразу по сто, двести, а то и пятьсот штук.

— Почем же продаете одно яйцо?

— Тридцать пять — сорок гривен.

— Кстати, повлияла ли война на плодовитость гусей? Почему спрашиваю, потому что одна знакомая, которая торговала породистыми щенками, вынуждена была завязать с этим бизнесом, поскольку ее сучки в условиях постоянного стресса, который вызывают сирены и взрывы, просто перестали размножаться.

— Я бы не сказал, что гусыни стали меньше нестись, но они очень чувствуют, когда над фермой пролетают ракеты или "Шахеды". Тогда яйценоскость на некоторое время сразу уменьшается на 8—10 процентов.

Ирония судьбы: убегал от гусей и к ним вернулся

Роман не скрывает: с детства недолюбливал гусей. Он рос в деревне Кобеляки, и его родители держали много домашней живности. Уход за гусями был возложен на старшего из сыновей, то есть на него. Зарекался, что, когда вырастет, ни одного гуся не будет держать. Но именно гуси стали утешением и новым стартом в жизни для него после возвращения из АТО.

Рома мечтал стать военным. Он не изменил своей детской мечте и окончил Харьковский военный университет, 18 лет жизни отдал службе в армии. Прошел путь от начальника обслуги зенитного ракетного комплекса до заместителя командира воинской части.

В 2014 году, когда российские войска вторглись в Украину, подразделение противовоздушной обороны, в котором служил Роман Дрыга, одним из первых оказалось в зоне боевых действий — держало оборону вдоль линии фронта протяженностью около ста километров.

Но по состоянию здоровья мужчине пришлось уволиться с военной службы. И нужно было искать себя в мирной профессии. Так в его жизни снова появились гуси. На этот бизнес ветерана АТО натолкнул его отец-фермер, товарищ которого Петр Слоква держал гусиную ферму. Присмотревшись к бизнесу товарища отца, Роман открыл ФОП. Купил на окраине небольшого села Шапки Белицкой громады два давно заброшенных сарая, в которых когда-то держали телят. Отремонтировал их и завез туда гусят. Нанял рабочих. Взялся за научную литературу.

— Не всегда то, что пишут в книгах, соответствует действительности, — пришел к выводу Роман. — В учебнике, например, сказано, что "датский легарт" ест меньше зерна и больше травы, но я этого, например, не наблюдаю.

"Датский легарт" и "Большая серая" — это две самые популярные в Украине породы. Первые растут крупными, а вторые менее прихотливы. Петр Слоква мне еще и свои две тысячи голов перевез, потому что его пастбище перешло в собственность громады и ему негде было их выпасать. Так я стал владельцем одной из самых больших гусиных ферм Украины.

За птицей на ферме ухаживают наемные работники

За почти 6 тысячами птиц ухаживают 8 наемных работников, в том числе и внутренние переселенцы.

А война приносит все новые и новые вызовы бизнесу, не только птичьему, конечно, и нужны новые решения, которые в мирное время, возможно, и не были бы столь актуальны.

Постоянные перебои с электроэнергией – это почти смертельно для птицеводства.

— В племенной период свет должен появляться в гусятнике в 4—5 утра и выключаться в 10 вечера, — объясняет Роман. — Чтобы поддерживать световой режим, купил небольшой генератор, и сторож бегает включать его и выключать. Но ведь, понимаете, от человеческого фактора никуда не денешься. Опоздал сторож с включением генератора на час или даже на полчаса, и птица уже реагирует на это меньшей производительностью. Пусть мы и немного используем электроэнергии — примерно 2500 кВт в месяц, но она должна быть стабильной. Стабильность может обеспечить только установка на ферме солнечных панелей с накопительным эффектом. Поэтому хочу податься на грант, поскольку солнечные панели для развития моего бизнеса суперважны.

Заботясь о развитии своей фермы, в прошлом году Роман Дрига победил в проекте "Курс на независимость", организованном агропромхолдингом "Astarta-Kyiv" совместно с правительством Германии и благотворительным фондом "Поверь в себя". Благодаря этому теперь теперь имеет три автоматических кормораздатчика и систему вентиляции в сараях (по-другому — климат-контроль).

Роман теперь имеет три автоматические линии кормораздачи

— Кормораздатчики украинского производства, очень хорошего качества, со смесителем и гранулятором, — хвастается предприниматель. — Их стоимость — около миллиона гривен. Благодаря такой спонсорской поддержке мы теперь готовим корма самостоятельно, и они на порядок лучше тех, которые раньше закупали. В корме наших гусей есть и витамины, и кальций, и соевый и подсолнечный жмых, дерть, зелень… Словом, все, что необходимо для полноценного питания птицы. Единственное, что в связи с частыми отключениями света рабочим приходится работать во внерабочее время. Но дважды в день – утром и вечером – гуси должны полноценно поесть.

Танец гуся

Прошу Романа рассказать об особенностях содержания гусей. И узнаю, что на яйценоскость самок влияет погода. Чем прохладнее весна, тем лучше. В целом племенный период яйцекладки длится с конца марта по начало июня. За это время, в зависимости от погодных условий, один гусь откладывает через день от 33 до 43 яиц. Наступление стабильного тепла для гусыни – это сигнал прекращать яйцекладку и садиться на яйца.

Во время этого периода нельзя менять рацион. Поэтому птицу продолжают кормить сеном вместо того, чтобы давать молодую траву. Иначе сразу упадет яйценоскость.

Хотя гуси и водоплавающие птицы, их лучше держать как можно дальше от природных водоемов, чтобы они не заразились болезнями, которые переносят дикие пернатые.

Гуси не спят в гнездах – в них они только откладывают яйца. А ночуют на соломенной подстилке. Часто менять ее не следует. Достаточно освежать дважды в год. И раз в месяц обеззараживать.

Инкубационные яйца пригодны к инкубации всего 10 дней

Интересно, что, выбирая самку для спаривания, самец, расставляя крылья, пускается перед ней в пляс. Часто, отбивая подругу у конкурента, гуси устраивают между собой настоящие поединки.

Гусыни в свою очередь дерутся за самцов. Иногда, чтобы они не ходили налево, обкусывают им половые органы. Конечно, после этого мужской пол непригоден к размножению, таких приходится выбраковывать. Поэтому перед каждым брачным периодом специалисты производят полный осмотр стада.

В конце лета гусей можно запускать на второй цикл яйцекладки, но этим в Украине никто не занимается, потому что население привыкло только раз в год покупать молодняк и обычно держит стадо до заморозков.

"Гуси должны полноценно поесть дважды в день - утром и вечером", - говорит Роман.

— Наши люди предпочитают выращивать кур-бройлеров, которые через 44 дня можно вырезать на мясо и закладывать его в морозильные камеры, — резюмирует фермер. — О качестве такого мяса я не хочу говорить. Если оно даже не застревает в зубах, это не мясо. А чтобы откормить гуся на мясо, нужно 120 дней.

Инкубационные яйца пригодны к инкубации только в течение 10 дней. Поэтому представители каждого из крупных инкубаторов приезжают за ними в Шапки в свой, заранее определенный день недели. Едут из Винницы, Харькова, Пирятина, Решетиловки…

По отзывам хозяек, для выпечки лучше гусиные яйца, чем куриные – имеют более насыщенный вкус и более высокое содержание жира.

Самое больше гусиное яйцо, которое попадалось Роману, весило 320 граммов. Но он его забраковал – яйца с двумя желтками непригодны для инкубации…

Фото предоставлены Романом Дрыгой