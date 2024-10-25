Україна готується до мобілізації жінок? З’явилося офіційне пояснення

Фейки про підготовку до мобілізації жінок розповсюджують ворожі ресурси

Російські пропагандисти залякують українок страшилками про примусову мобілізацію, щоб дестабілізувати ситуацію в країні та підштовхнути якнайбільше жінок виїхати за кордон.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки викрив один із фейків росіян, який розповсюджується в мережі.

"Брехня: голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко закликав українок готуватися до військової служби, адже при плануванні оборони необхідно враховувати найгірший сценарій розвитку подій. Такий уривок з інтерв’ю поширюють російські Telegram-канали", – йдеться у повідомленні.

Насправді сержант Тимочко нічого не говорив про "плани щодо мобілізації жінок". Спікер лише висловив думку про необхідність проходження цивільними, зокрема жінками, курсів військової підготовки, пояснюють у Центрі стратегічних комунікацій.

У зв’язку з російською агресією в Україні діють центри підготовки цивільних осіб, де можна отримати як загальновійськову, так і спеціалізовану військову цивільну підготовку. Курс підготовки у цих центрах цивільні жінки та чоловіки проходять за власним бажанням.

"Нагадаємо, служба жінок у Силах оборони України виключно добровільна, а пропагандисти, у притаманній їм манері, перекрутили суть повідомлення і зліпили з нього безглузду маніпуляцію", — йдеться у публікації.

Раніше журналіст Віталій Портніков також висловив думку, що у наступні роки влада буде змушена знижувати мобілізаційний вік та розпочати мобілізацію українок.