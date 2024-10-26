Тиснув руку Путіну, носив військову форму і ходив до церкви: як виглядав Янукович на посаді прем’єр-міністра
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Найепічніші фото Януковича на початку його політичної кар’єри
Віктор Янукович — відома та одіозна особистість, яка колись була на найвищих посадах в українській політиці. До того, як стати президентом, Янукович був прем’єр-міністром за президентства Кучми. І встиг запам’ятатися на цій посаді не лише своїми рішеннями, а й одіозними фото.
"Телеграф" з’ясував, як виглядав Янукович у 2003-2005 роках та покаже найяскравіші його фотографії того часу.
Віктор Янукович – як він виглядав на початку політичної кар’єри
Віктор Янукович розпочав політичну кар’єру із дрібних чиновницьких посад. Становлення Януковича як регіонального лідера відбулося у середині 1990-х років. 1997 року його було призначено головою Донецької обласної державної адміністрації. А вже на початку 2003 року Янукович став прем’єр-міністром із подачі президента Леоніда Кучми. Тоді про нього дізналися у всій Україні та за її межами. Ось яким був Янукович в ті часи.
Янукович із молодим Ердоганом у 2003 році тиснуть руки перед зустріччю в Анкарі
Янукович на зустрічі з Путіним у резиденції Ново-Огарьово під Москвою, 1 квітня 2004 року
Янукович вбрався у військову форму під час візиту до Іраку 3 вересня 2004 року
Янукович відвідав церкву у Києві 29 жовтня 2004 року, за два дні до виборів
Віктор Янукович та Віктор Ющенко, які були головними конкурентами на виборах 2004 року, разом із Кучмою домовилися вирішити виборчу кризу мирним шляхом. Вони виступили перед іноземними журналістами із цією заявою у Маріїнському палаці 26 листопада 2004 року.
Лідер опозиції Віктор Ющенко та прем’єр-міністр України Віктор Янукович тиснуть руки після другого раунду переговорів за круглим столом 1 грудня 2004 року у Києві щодо врегулювання української виборчої кризи.
Віктор Янукович під час його виступу перед українським народом у Києві 31 грудня 2004 року. Після цього Верховний суд визнає президентом України Віктора Ющенка.
Раніше "Телеграф" розповідав про донецьку фазенду Януковича. Як виглядає будинок президента-втікача і чи живе там хтось.