Тиснув руку Путіну, носив військову форму і ходив до церкви: як виглядав Янукович на посаді прем’єр-міністра

Найепічніші фото Януковича на початку його політичної кар’єри

Віктор Янукович — відома та одіозна особистість, яка колись була на найвищих посадах в українській політиці. До того, як стати президентом, Янукович був прем’єр-міністром за президентства Кучми. І встиг запам’ятатися на цій посаді не лише своїми рішеннями, а й одіозними фото.

"Телеграф" з’ясував, як виглядав Янукович у 2003-2005 роках та покаже найяскравіші його фотографії того часу.

Віктор Янукович – як він виглядав на початку політичної кар’єри

Віктор Янукович розпочав політичну кар’єру із дрібних чиновницьких посад. Становлення Януковича як регіонального лідера відбулося у середині 1990-х років. 1997 року його було призначено головою Донецької обласної державної адміністрації. А вже на початку 2003 року Янукович став прем’єр-міністром із подачі президента Леоніда Кучми. Тоді про нього дізналися у всій Україні та за її межами. Ось яким був Янукович в ті часи.

Янукович із молодим Ердоганом у 2003 році тиснуть руки перед зустріччю в Анкарі

Янукович та Ердоган. Фото: Getty Images

Янукович на зустрічі з Путіним у резиденції Ново-Огарьово під Москвою, 1 квітня 2004 року

Янукович та Путін. Фото: Getty Images

Янукович та Путін. Фото: Getty Images

Янукович вбрався у військову форму під час візиту до Іраку 3 вересня 2004 року

Янукович в Іраку Фото: Getty Images

Янукович відвідав церкву у Києві 29 жовтня 2004 року, за два дні до виборів

Янукович у храмі. Фото: Getty Images

Віктор Янукович та Віктор Ющенко, які були головними конкурентами на виборах 2004 року, разом із Кучмою домовилися вирішити виборчу кризу мирним шляхом. Вони виступили перед іноземними журналістами із цією заявою у Маріїнському палаці 26 листопада 2004 року.

Ющенко, Кучма, Янукович. Фото: Getty Images

Лідер опозиції Віктор Ющенко та прем’єр-міністр України Віктор Янукович тиснуть руки після другого раунду переговорів за круглим столом 1 грудня 2004 року у Києві щодо врегулювання української виборчої кризи.

Ющенко та Янукович. Фото: Getty Images

Віктор Янукович під час його виступу перед українським народом у Києві 31 грудня 2004 року. Після цього Верховний суд визнає президентом України Віктора Ющенка.

Віктор Янукович. Фото: Getty Images

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