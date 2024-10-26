Играл с Зеленским в КВН, затем ушел в науку: как выглядел глава парламента Руслан Стефанчук до политики (фото)

Политическую карьеру Стефанчук начал в 2019 году

Руслан Стефанчук — одна из главных фигур в украинской политике, с 2021 года он является председателем Верховной Рады. Его супруга пришла с ним в парламент в качестве помощника. Но в молодости Стефанчук развивался в другой сфере, в частности играл в КВН.

"Телеграф" решил выяснить, каким был Руслан Стефанчук до политики и чем он увлекался. Мы узнали несколько интересных фактов.

Как Руслан Стефанчук выглядел в молодости

Родился глава парламента в 1975 году в Тернополе в семье медиков. Но вскоре семья переехала в Хмельницкий, где прошли его детство и юность. Стефанчук окончил школу, затем получил два высших образования (правоведа и менеджера производственной сферы).

Руслан Стефанчук в молодости

В интервью "Левому берегу" политик рассказывал, что в Хмельницком он начал выступать в команде КВН под названием "Три толстяка". Стефанчук был одним из первых авторов и участников юмористического коллектива. Благодаря КВН в 1996 году он познакомился с Зеленским, ведь главными конкурентами "Трех толстяков" в украинской лиге была команда "Квартал 95".

Руслан Стефанчук во время игры в КВН

В сети есть архивные фотографии тех времен, на которых можно увидеть Стефанчука, Зеленского и других комиков в молодом возрасте. Правда, с 2002 года будущий глава парламента ушел из КВН в науку, а Владимир Зеленский выбрал путь шоу-бизнеса.

Руслан Стефанчук с Владимиром Зеленским и другими комиками

Руслан Стефанчук в 1997 году

Руслан Стефанчук окончил аспирантуру в Институте государства и права им. Корецкого НАН Украины. В 2000 году он защитил кандидатскую диссертацию, и через 8 лет стал доктором юридических наук. Он преподавал в таких столичных вузах, как Институт законодательства Верховной Рады, Национальная академия прокуратуры и Высшая школа адвокатуры. Политик является автором более 500 научных статей и работ, а также выдающимся теоретиком права.

Руслан Стефанчук до политической карьеры

В 2018 году Стефанчук снова встретился с Владимиро Зеленским, который собирал команду, чтобы пойти в большую политику. В итоге Стефанчук стал одним из первых участников Зе-команды. Весной 2019 году кандидат в президенты Зеленский представил публике Стефанчука как идеолога, отвечающего за реформирование государственных и правовых институтов, а также законопроектную работу.

Руслан Стефанчук вместе с женой

После победы Зеленского на выборах Стефанчук официально стал представителем Президента в Верховной Раде 8 созыва. Его избрали народным депутатом за партийным списком партии "Слуга народа", а в августе 2021 года Стефанчук стал первым заместителем главы парламента. С октября 2021 года он занимает должность председателя Верховной Рады Украины.

Руслан Стефанчук в 2019 оказался в команде Зеленского

"Телеграф" писал ранее, как выглядят дети спикера парламента Стефанчука и где они сейчас. У него есть сын и дочь.