Имел пухлые щечки и был подстрижен под каре: как выглядел в молодости экс-министр Кулеба

Дипломат уже не работает в Министерстве иностранных дел

Дмитрий Кулеба долгое время возглавлял Министерство иностранных дел Украины, однако недавно его уволили с должности. Работу мужчины как дипломата высоко оценивали международные партнеры и разные медиа. В общем Кулеба прошел длительный путь в профессии, занимая разные должности.

"Телеграф" расскажет, каким был Дмитрий Кулеба в детстве и молодости, а также какой была его карьера.

Дмитрий Кулеба в детстве и молодости

Будущий дипломат родился в 1981 году в Сумах. В детстве у Дмитрия были пухлые щечки, широкие уши и темные волосы. Тогда Кулеба мало был похож на себя сегодняшнего.

Фото из инстаграма Дмитрия Кулебы

Учился в Киевском национальном университете имени Шевченко, овладевая международным правом. Некоторое время вел научную деятельность и стал кандидатом юридических наук. Кроме украинского и русского, умело владеет английским языком и немного французским.

Начал работу в дипломатии с должности атташе Службы главного юридического советника Министерства иностранных дел. Одно время был секретарем постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене. В начале своей дипломатической карьеры в 2000-х Кулеба имел стройное телосложение и густые темные волосы.

Фото из сети

Позже перешел в департамент секретариата министра иностранных дел Украины. Также работал советником вице-премьер-министра Константина Грищенко. А уже в 2014 году вернулся на работу в МИД, куда его пригласил тогдашний министр Павел Климкин. Так, мужчина стал послом по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций. Впоследствии Дмитрий начал носить очки и сделал стрижку-каре.

Фото из сети

Фото из сети

В 2016 году дипломат назначается постоянным представителем Украины при Совете Европы. Поэтому перед Кулебой встала задача — поднимать важные для Украины вопросы в мире. Так, он работал над такими направлениями, как защита прав человека в оккупированном Крыму, привлечение европейских политиков к реформам в Украине, отзыв российской делегации в ПАСЕ.

Через несколько лет дипломат выпустил свою книгу "Война за реальность: как побеждать в мире фейков, правд и сообществ". В ней речь шла об информационной обороне в современном мире.

Фото из сети

В 2019 году в правительстве Алексея Гончарука Кулеба стал вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. В то же время возглавлял Комиссию по вопросам координации евроатлантической интеграции. Через год Кабмин Гончарука распустили, а Кулеба стал едва ли не единственным, кого не уволили. Вместо этого получил новую должность — министра иностранных дел.

Фото: пресс-служба МИД

Дмитрий Кулеба сейчас

В последние годы Дмитрий Кулеба активно занимался дипломатической работой. Он работал над тем, что Украина стала кандидатом в члены ЕС и партнером расширенных возможностей НАТО.

Был одним из основателей Люблинского треугольника, предусматривающего сотрудничество Украины с Польшей и Литвой. Кроме того, занимался подготовкой учредительного Саммита Крымской платформ и работал над привлечением в Украину инвестиций. Кулеба постоянно заявлял о важности помощи Украине со стороны США и Европы и необходимости привлечения России к ответственности за все преступления.

Также в 2023 году мужчина заметно похудел, а еще — изменил прическу. Он признался, что обращался за помощью к диетологам. Так, Кулеба перестал употреблять отдельные продукты и перестал пользоваться лифтом.

Фото из сети

Фото из инстаграма Дмитрия Кулебы

В начале сентября 2024 дипломат подал в отставку. Говорили, что Кулебе предлагали возглавить новую объединенную миссию Украины при НАТО и Евросоюзе, однако тот не согласился.

Сейчас Дмитрий ездит по городам Украины и рассказывает о разных исторических памятниках. Также он делится своими мыслями по поводу событий в стране, проводит время с родными и показывает, как готовит.

Фото из инстаграма Дмитрия Кулебы

Фото из инстаграма Дмитрия Кулебы

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