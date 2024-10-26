Грав із Зеленським у КВК, потім пішов у науку: як виглядав голова парламенту Руслан Стефанчук до політики (фото)

Політичну кар’єру Стефанчук розпочав у 2019 році

Руслан Стефанчук – одна з головних постатей в українській політиці, з 2021 року він є головою Верховної Ради. Його дружина прийшла з ним до парламенту як помічник. Але в молодості Стефанчук розвивався в іншій сфері, зокрема грав у КВК.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, яким був Руслан Стефанчук до політики та чим він захоплювався. Ми дізналися кілька цікавих фактів.

Як Руслан Стефанчук виглядав у молодості

Народився голова парламенту у 1975 році у Тернополі у родині медиків. Але невдовзі родина переїхала до Хмельницького, де пройшли його дитинство та юність. Стефанчук закінчив школу, потім здобув дві вищі освіти (правознавця та менеджера виробничої сфери).

Руслан Стефанчук у молодості

В інтерв’ю "Лівому березі" політик розповідав, що у Хмельницькому він почав виступати у команді КВК під назвою "Три товстуни". Стефанчук був одним із перших авторів та учасників гумористичного колективу. Завдяки КВК у 1996 році він познайомився із Зеленським, адже головними конкурентами "Трьох товстунів" в українській лізі була команда "Квартал 95".

Руслан Стефанчук під час гри у КВК

У мережі є архівні світлини тих часів, на яких можна побачити Стефанчука, Зеленського та інших коміків у молодому віці. Щоправда, з 2002 року майбутній голова парламенту пішов із КВК у науку, а Володимир Зеленський обрав шлях шоубізнесу.

Руслан Стефанчук із Володимиром Зеленським та іншими коміками

Руслан Стефанчук у 1997 році

Руслан Стефанчук закінчив аспірантуру в Інституті держави та права ім. Корецького НАН України. У 2000 році він захистив кандидатську дисертацію і через 8 років став доктором юридичних наук. Він викладав у таких столичних вишах, як Інститут законодавства Верховної Ради, Національна академія прокуратури та Вища школа адвокатури. Політик є автором понад 500 наукових статей та робіт, а також видатним теоретиком права.

Руслан Стефанчук до політичної кар’єри

У 2018 році Стефанчук знову зустрівся з Володимиром Зеленським, який збирав команду, щоб піти у велику політику. У результаті Стефанчук став одним із перших учасників Зе-команди. Навесні 2019 року кандидат у президенти Зеленський представив публіці Стефанчука як ідеолога, який відповідає за реформування державних та правових інститутів, а також законопроєктну роботу.

Руслан Стефанчук разом із дружиною

Після перемоги Зеленського на виборах Стефанчук офіційно став представником Президента у Верховній Раді 8-го скликання. Його обрали народним депутатом за партійним списком партії "Слуга народу", а у серпні 2021 року Стефанчук став першим заступником голови парламенту. З жовтня 2021 року він обіймає посаду голови Верховної Ради України.

Руслан Стефанчук у 2019 опинився у команді Зеленського

"Телеграф" писав раніше, як виглядають діти спікера парламенту Стефанчука та де вони зараз. У нього є син та дочка.