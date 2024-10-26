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Грав із Зеленським у КВК, потім пішов у науку: як виглядав голова парламенту Руслан Стефанчук до політики (фото)

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
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Автор
Руслан Стефанчук у молодості — яким був спікер Ради до політики Новина оновлена 26 жовтня 2024, 10:13
Руслан Стефанчук у молодості — яким був спікер Ради до політики. Фото Getty Images

Політичну кар’єру Стефанчук розпочав у 2019 році

Руслан Стефанчук – одна з головних постатей в українській політиці, з 2021 року він є головою Верховної Ради. Його дружина прийшла з ним до парламенту як помічник. Але в молодості Стефанчук розвивався в іншій сфері, зокрема грав у КВК.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, яким був Руслан Стефанчук до політики та чим він захоплювався. Ми дізналися кілька цікавих фактів.

Як Руслан Стефанчук виглядав у молодості

Народився голова парламенту у 1975 році у Тернополі у родині медиків. Але невдовзі родина переїхала до Хмельницького, де пройшли його дитинство та юність. Стефанчук закінчив школу, потім здобув дві вищі освіти (правознавця та менеджера виробничої сфери).

Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук у молодості

В інтерв’ю "Лівому березі" політик розповідав, що у Хмельницькому він почав виступати у команді КВК під назвою "Три товстуни". Стефанчук був одним із перших авторів та учасників гумористичного колективу. Завдяки КВК у 1996 році він познайомився із Зеленським, адже головними конкурентами "Трьох товстунів" в українській лізі була команда "Квартал 95".

Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук під час гри у КВК

У мережі є архівні світлини тих часів, на яких можна побачити Стефанчука, Зеленського та інших коміків у молодому віці. Щоправда, з 2002 року майбутній голова парламенту пішов із КВК у науку, а Володимир Зеленський обрав шлях шоубізнесу.

Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук із Володимиром Зеленським та іншими коміками
Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук у 1997 році

Руслан Стефанчук закінчив аспірантуру в Інституті держави та права ім. Корецького НАН України. У 2000 році він захистив кандидатську дисертацію і через 8 років став доктором юридичних наук. Він викладав у таких столичних вишах, як Інститут законодавства Верховної Ради, Національна академія прокуратури та Вища школа адвокатури. Політик є автором понад 500 наукових статей та робіт, а також видатним теоретиком права.

Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук до політичної кар’єри

У 2018 році Стефанчук знову зустрівся з Володимиром Зеленським, який збирав команду, щоб піти у велику політику. У результаті Стефанчук став одним із перших учасників Зе-команди. Навесні 2019 року кандидат у президенти Зеленський представив публіці Стефанчука як ідеолога, який відповідає за реформування державних та правових інститутів, а також законопроєктну роботу.

Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук разом із дружиною

Після перемоги Зеленського на виборах Стефанчук офіційно став представником Президента у Верховній Раді 8-го скликання. Його обрали народним депутатом за партійним списком партії "Слуга народу", а у серпні 2021 року Стефанчук став першим заступником голови парламенту. З жовтня 2021 року він обіймає посаду голови Верховної Ради України.

Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук у 2019 опинився у команді Зеленського

"Телеграф" писав раніше, як виглядають діти спікера парламенту Стефанчука та де вони зараз. У нього є син та дочка.

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