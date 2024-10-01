Пошли по стопам отца: как выглядят дети спикера парламента Стефанчука и где они сейчас (фото)

Дети председателя ВР получают сейчас высшее образование

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук уже 25 лет находится в браке с женой Мариной. Супруги воспитывают двух детей: сына Олеся и дочь Злату, которые решили пойти по стопам отца.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядят дети Руслана Стефанчук и где они учатся. Несмотря на то, что и сын, и дочь ведут закрытый образ жизни, мы смогли узнать о них некоторые факты.

Как выглядят дети Руслана Руслан Стефанчука и где они сейчас

Спикер парламента предпочитает не выставлять напоказ личную жизнь, поэтому информации о его детях на просторах интернета крайне мало. Известно, что дочь и сын решили пойти по стопам отца, поэтому учатся на юристов.

В 2021 году в интервью программе "Светская жизнь" Руслан Стефанчук рассказывал, что его сын Олесь учится в Киевском университете им. Т. Шевченко, а дочь самостоятельно поступила в венский университет. Обучение дочери за рубежом, по словам спикера, обходилось за семестр более 1000 евро.

Руслан Стефанчук вместе с женой и детьми

В сентябре прошлого года в интервью "Радио Свобода", Руслан Стефанчук заявил, что его дети не прячутся в других странах, а находятся в Киеве, вместе с семьей, потому что для них это важно. Дочь Злата после начала войны даже бросила университет в Вене и перевелась в Киевский университет им. Т. Шевченко, потому что не захотела быть вдали от дома в такой тяжелый период.

Руслан Стефанчук вместе с семьей

Однако в сети есть информация (за 2023 год), что сын Стефанчука "засветился" во время войны в Лондоне на украинской вечеринке "Бешкет". В СМИ писали, что в начале полномасштабной войны молодой человек выехал к сестре в Австрию и путешествовал по другим странам Европы. Как 18-летний парень смог выехать за границу — остается вопросом, поскольку обучение в университете освобождает его от мобилизации, но не дает право пересекать границу Украины.

Сын спикера ВР Олесь Стефанчук

Дети Руслана Стефанчука

Когда в СМИ вспыли фотографии якобы из вечеринки в Лондоне, на которой присутствовал Олесь Стефанчук, из Instagrama парня были удалены эти кадры и сторис. Сейчас такого аккаунта в социальной сети не существует.

Сын и дочь Руслана Стефанчука

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