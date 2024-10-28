В Украину вернулись отключения света: в каких областях появились графики
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Отключения начались после ударов РФ
В Украину вернулись аварийные отключения света. Они коснулись сразу нескольких областей из-за регулярных российских ударов по энергообъектам.
Речь идет о Сумской и Полтавской областях. Об этом сообщают местные власти, а также Обленерго.
Так, по данным "Сумы Обленерго", по указанию "Укренерго" в регионе были введены графики аварийных отключений. Они начали действовать с 9:06.
"Отключены потребители на территории Конотопского района (5 очередь) и Роменского района (1,2 очереди)", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что утром 28 октября местные власти сообщали о российском ударе по энергообъектам критической инфраструктуры в Конотопском районе.
Еще одним регионом, в который вернулись отключения, является Полтавщина. Там с 9:01 применены графики аварийных отключений на территории Миргородского и Лубенского районов. Объем разгрузки – 25 МВт.
Напомним, ранее мы писали о том, что Украина близка к возвращению графиков отключения света.