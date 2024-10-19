Россияне снова атаковали украинскую энергосистему, местами ввели графики аварийных отключений

Продолжаются восстановительные работы

Россияне продолжают атаковать энергетическую систему Украины. В ночь на 19 октября они ударили по энергообъектам на Сумщине и Черниговщине, в Сумской области были вынуждены ввести графики аварийных отключений.

Как сообщила Сумская ОВА, минувшей ночью россияне ударили КАБами (корректируемые авиационные бомбы) и "шахедами" по Шосткинской общине. Есть пострадавшие и разрушения.

"Средствами ПВО 3 "Шахеда" были уничтожены. В результате вражеской атаки, предварительно ранения получили семь человек. Повреждены объекты энергетики и инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов Шосткинщины", — говорится в сообщении.

Электроснабжение частично удалось возобновить, работы продолжаются. Также на местах прилетов работают все необходимые службы.

В "Сумыоблэнерго" проинформировали, что по распоряжению "Укрэнерго" с 8:57 на территории Сумской области введены графики аварийных отключений с 1 по 5 очереди. Обесточиваются Шосткинский, Конотопский и часть Сумского района.

Также россияне в ночь на 19 октября атаковали объекты энергоснабжения на Черниговщине. Как сообщили в Черниговской областной государственной администрации, из-за удара россиян по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине возник пожар. Через несколько часов его локализовали. Угрозы электроснабжению в области в настоящее время нет.

Как сообщал "Телеграф", министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что сейчас энергосистема стабилизирована, поэтому отключений удается избежать. Единственный фактор, который может оказать существенное влияние на ситуацию, это дальнейшие российские массированные обстрелы.