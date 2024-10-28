Кому дадут отсрочку от мобилизации в ноябре

Не могут мобилизовать временно непригодных мужчин

Всеобщая мобилизация в Украине продолжается, однако не все мужчины призывного возраста подлежат призыву. Постановление Кабинета Министров №560 определяет категории граждан, имеющих право на отсрочку или полное освобождение от службы.

"Телеграф" рассказывает, кого не мобилизуют в ноябре. Согласно законодательству, мужчины в возрасте до 25 и старше 60 лет, а также признанные непригодными по состоянию здоровья, не подлежат мобилизации.

Также освобождение касается лиц, имеющих временные или постоянные физические ограничения, подтвержденные выводом военно-врачебной комиссии (ВВК), с возможностью повторного осмотра.

К категориям граждан, имеющим право на отсрочку, относятся:

забронированные граждане по действующему законодательству;

люди с инвалидностью или временно непригодные по состоянию здоровья сроком 6-12 месяцев по заключению ВВК, с обязательным повторным прохождением медосмотра;

лица, имеющие на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет (за исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов).

Также не могут мобилизовать по некоторых семейных обстоятельствах, а именно граждан, которые:

имеют ребенка в возрасте до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, или признан пропавшим без вести;

воспитывают не менее одного несовершеннолетнего ребенка самостоятельно;

воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитывают ребенка с тяжелым заболеванием;

содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

заботятся о ребенке, который до усыновления был сиротой или лишенным родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заботятся о больной жене (супруге), ребенке или родителе или супруге, нуждающемся в постоянном уходе за заключением медкомиссии;

являются опекунами лица, признанного судом недееспособным.

имеют супругу (супруга) с инвалидностью I либо II группы.

Отсрочку могут получить:

члены семьи второй степени родства, осуществляющие постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы (при отсутствии близких родственников первой степени и не более одного человека);

лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих военную службу;

люди, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные (полнородные или неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;

члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;

военнообязанные, которые были освобождены из плена и могут быть призваны только с их согласия;

студенты, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше, чем ранее полученный;

научные работники, преподаватели учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений с научной степенью или ученым званием, преподаватели училищ и учителя, работающие на 0,75 ставки или больше.

Стоит отметить, что женщины могут мобилизовать только по собственному желанию.

Напомним, что отсрочку от мобилизации дают на период, соответствующий действующим правовым основаниям, но не дольше, чем на время, определенное указом президента Украины о мобилизации. К примеру, последний раз военное положение продлили до 9 ноября.

То есть после 9 числа отсрочка не будет действовать, и ее придется продлить. Для этого нужно в ТЦК подать заявление и документы, подтверждающие право.

Ранее "Телеграф" писал, может ли мужчина оформить отсрочку, если не стоит на воинском учете. Только при этом условии гражданин может подать заявление и документы для получения отсрочки.