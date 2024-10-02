Кто может получить отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам

Опекуны не подлежат призыву

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, однако некоторые украинцы имеют право на отсрочку от призыва. В частности, ее можно получить по семейным обстоятельствам.

Детальнее об этом рассказали специалисты юридического сервиса "Консультант". Юристы объяснили, при каких именно обстоятельствах можно избежать мобилизации.

Категории граждан, которые могут получить отсрочку:

мужчины и женщины, воспитывающие трех или более детей младше 18 лет, при условии отсутствия задолженности по алиментам более чем на три месяца;

мужчины и женщины, воспитывающие ребенка до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, пропал без вести, признан умершим или отбывает наказание;

опекуны, попечители, приемные родители или родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет;

опекуны и родители, которые ухаживают за ребенком с тяжелыми болезнями, требующими трансплантации или паллиативной помощи, но без установленной инвалидности (при наличии медицинского заключения);

мужчины и женщины, на содержании которых есть совершеннолетний ребенок с инвалидностью и его группы;

усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки, до 18 лет;

лица, которые постоянно ухаживают за тяжелобольным членом семьи: мужем, женой, ребенком или родителями, на основании заключения медицинской комиссии;

опекуны недееспособных лиц;

лица, у которых супруги имеют инвалидность I или II групп;

граждане, у которых супруги имеют инвалидность III группы из-за онкологического заболевания, ампутации конечностей или паралитических синдромов;

лица, у которых родители или родители супруга имеют инвалидность I или II групп, при условии отсутствия других, кто может за ними ухаживать;

лица, которые постоянно ухаживают за человеком с инвалидностью I или II групп (при отсутствии близких родственников);

мужчины и женщины, воспитывающие ребенка до 18 лет и одновременно имеющие мужа или жену, проходящих военную службу.

Напоминаем, чтобы получить отсрочку, необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и подать необходимые документы:

заявление по новой форме;

по новой форме; документы, подтверждающие право на отсрочку (например, свидетельства о рождении детей, медицинские справки, документы об инвалидности, копии трудовых договоров и т.п.).

Документы рассматривает специальная комиссия при ТЦК и СП. Срок рассмотрения заявления составляет до 7 дней, однако он может быть продлен при необходимости получения дополнительной информации.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли подать заявление об отсрочке от призыва дистанционно. Чтобы подтвердить право, нужно написать соответствующее заявление в ТЦК и СП.