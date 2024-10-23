Могут ли блокировать банковские карточки из-за штрафа ТЦК

Одессит рассказал о блокировании карты из-за админпротокола ТЦК

Стало известно, что украинские банки начали блокировать счета граждан по запросам Территориальных центров комплектования за неуплаченные штрафы. Пока такие случаи зафиксированы в Одессе.

Один из пострадавших поделился скриншотами с местным Telegram-каналом. Сумма неуплаченного штрафа составила 38 тысяч гривен.

Мужчина узнал о том, что "банк получил постановление об аресте ваших счетов". Причиной послужило распоряжение Минюста.

Стало известно, что административный штраф был выписан Пересыпским районным Территориальным центром комплектования.

Сообщается, что "сумма задолженности", которую одесситу необходимо оплатить, составляет почти 38 тысяч гривен.

При этом на момент наложения штрафа сумма на его счету не превышала 35 гривен.

На вопрос, возможна ли блокировка счетов по запросу министерства юстиции, экономический аналитик Павел Себастьянович в эфире День.LIVE ответил утвердительно.

Также он рассказал, что, например, уже давно налоговая имеет право заблокировать ваши счета, описать или реализовать ваше имущество при наличии задолженности или неуплаченного штрафа.

"В начале своей каденции Гетманцев ввел следующую инициативу: налоговый инспектор может определять вину. Раньше вину могло устанавливать исключительно следствие и суд, а сейчас это может сделать просто налоговик, установив вину предпринимателя", – заявил эксперт.

Напомним, во время военного положения и общей мобилизации граждане должны соблюдать правила военного учета. В случае уклонения от призыва военнообязанный может попасть в розыск.