Может ли мужчина оформить отсрочку, если не стоит на военном учете: ответ юриста

Вместе с заявлением подается пакет необходимых документов

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако некоторые мужчины могут получить отсрочку от призыва по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам.

Адвокат Яна Меюс объяснила, что право на отсрочку имеют даже те, кто не стоит на военном учете или был с него снят. Однако есть одно условие.

По словам юриста, мужчина сначала должен стать на учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Только после этого он сможет подать документы для получения отсрочки, которые могут включать в себя медицинские справки или другие документы, подтверждающие наличие оснований для освобождения от мобилизации.

Кто имеет право на отсрочку

По закону ее могут получить граждане, которые:

забронированные на период мобилизации и военное время;

лица с инвалидностью или временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья сроком 6 — 12 месяцев;

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет (кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за 3 месяца);

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком и/или своим отцом, или матерью.

Также право на отсрочку имеют студенты, ученые и преподаватели, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки; люди, чьи близкие погибли при проведении АТО или в результате войны с Россией.

Напоминаем, чтобы получить отсрочку, необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и подать следующие документы:

заявление по новой форме;

по новой форме; документы, подтверждающие право на отсрочку (например, свидетельства о рождении детей, медицинские справки, документы об инвалидности, копии трудовых договоров и т.п.).

Документы рассматривает специальная комиссия при ТЦК и СП. Срок рассмотрения заявления составляет до 7 дней, однако он может быть продлен при необходимости получения дополнительной информации.

Ранее "Телеграф" писал, что у всех украинцев скоро закончится отсрочка от мобилизации. Подать заявление повторно можно через "Резерв+" или же в бумажной форме.