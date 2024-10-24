Пенсионер в 45 лет: прокурор Харьковской области получает космические выплаты (фото)

Имеет звание кандидата юридических наук

Некоторые работники прокуратуры в Украине довольно в молодом возрасте получают заоблачные пенсии. Не исключением стал и руководитель Харьковской прокуратуры Станислав Муратов, за 2023 год получивший более 1 млн грн выплат.

Как отмечает Цензор.НЕТ, опираясь на декларацию Муратова, впервые пенсию он указал в своей декларации на пенсию за 2020 год. То есть на 41 году жизни (родился 20.04.1979) он начал получать немалые выплаты от государства.

В то же время с этого же года жена Муратова стала владелицей поместий и нежилых помещений в Харькове, Безлюдовке и Полтавщине на сумму более 18 млн гривен. За 2023 год он получил 1 152 155 грн пенсии.

Станислав Муратов

При этом заработная плата Муратова за этот же период составила 1 474 013 грн, жена получила – 1 636 626 грн. К тому же, Светлана Муратова задекларировала денежный подарок на 1 134 000 грн и доходы почти в 1 млн грн.

Также семья Муратовых имеет два автомобиля, зарегистрированных на жену — TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150 за более 1 млн и LAND ROVER за более 2,5 млн. К тому же почти вся недвижимость является собственностью жены Муратова.

Отметим, что именно с 2020 года, когда Муратов начал получить первые пенсионные выплаты, он занял должность руководителя Харьковской областной прокуратуры.

К тому же у Муратова есть и несколько наград от государства, а именно почетное звание "Заслуженный юрист Украины", нагрудные знаки "Почетный работник прокуратуры Украины", "Благодарность за добросовестную службу в органах прокуратуры" III степени и "За добросовестную службу в органах прокуратуры".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об руководительнице Черкасской облпрокуратуры Шевцовой, которая получила почти более 700 тыс. пенсии.