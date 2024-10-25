В Украине массово увольняются прокуроры после скандалов с заоблачными пенсиями

Офис генпрокурора внес предложение в закон о выплатах — или зарплата, или пенсия

В Украине массово начали увольняться прокуроры после громких скандалов с пенсиями и их инвалидностью. Только за сутки по меньшей мере шесть руководителей облпрокуратур написали заявления.

Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины Андрея Костина. По его словам, меры по предотвращению злоупотреблений полномочий еще продолжаются.

"Пять руководителей областных прокуратур и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны написали заявления об освобождении от должностей. Это руководители Запорожской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. Все они получали повышенные пенсии в связи с выслугой лет, назначенных по решению суда", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время продолжается расследование правомерности приобретения прокурорами инвалидности и начисления по ней пенсии. На фоне этого была создана Комиссия по отбору кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение руководящих должностей в областных и окружных прокуратурах. Эта структура оценивает профессиональные качества и репутацию кандидатов.

"Кроме этого, Рада прокуроров поддержала внесение изменений в Закон Украины "О прокуратуре", которые призваны сделать невозможным для прокуроров получение пенсий одновременно с заработной платой", — отмечает Костин.

Отмечается, что по этому предложению выплата пенсии за выслугу лет прокурорам будет производиться только после их увольнения с работы. Будет действовать принцип: либо зарплата, либо пенсия.

Напомним, что прокурор из Харьковской области получал космическую пенсию с 41 года жизни. За год набежала сумма более 1 млн грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, несмотря на скандалы с прокурорами, им хотят поднять зарплаты. Уже названы первые цифры.