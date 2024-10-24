Уволен в наказание? Экс-заместитель Костина рассказал, в чем вина бывшего генпрокурора

Бывший заместитель генерального прокурора рассказал, что произошло с Костиным

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку на фоне разоблачения многочисленных коррупционных схем с незаконной установкой инвалидности и обогащения глав МСЭК. Между тем заслуженный юрист и бывший заместитель генпрокурора Николай Голомша рассказал, в чем, на его взгляд, состоит вина Костина.

Об этом он рассказал в интервью hromadske.ua. По словам юриста, основная вина Костина состоит в том, что он не обеспечил надлежащую организацию работы органов прокуратуры.

Голомша заявил, что кадровая работа в любом учреждении возлагается на ее руководителя. В структуре прокуратуры этим занимается прокурор.

"Я уверен, что он не организовал действенный анализ работы с кадрами, не давал соответствующих поручений кадровой службе. Когда разразился скандал, Андрей Костин сказал, что не знал этой ситуации с массовой инвалидностью его подчиненных", — заявил Голомша.

Он добавил, что Костин в силу своей профессиональной некомпетентности не обращал внимания на такие нюансы и даже не догадывался, что на это нужно обращать внимание. Голомша отметил: если генпрокурор не обращает внимания, то и его заместители, и чиновники ниже тоже не обращают внимания.

"Я помню, когда генпрокурор Потебенько (Михаил Потебенько был Генеральным прокурором Украины в 1998-2002 годах — Ред). дал команду: кто из прокуроров имеет научную степень, пусть идет в науку. И как тогда прокуроры побежали избавляться от научных степеней, потому что хотели остаться в должности прокуроров. Тогда вся прокуратура была перетравлена ​​— выговоры, увольнения с работы. У Костина мы ничего не слышали о его кадровой политике", — заявил Голомша.

В работе генпрокурор пользуется тремя принципами: анализом, прогнозом и упреждением. По словам бывшего заместителя, Костин не работал по этим принципам. В то же время Голомша считает, что Костин сделал правильный выбор, уйдя в отставку, ведь он понимает свою ответственность за свою ситуацию.

Тем не менее, это не значит, что Костин, теоретически, может избежать ответственности за свои действия.

"Уголовную ответственность несут люди, которые непосредственно подделывают или организуют подделку документов, дают взятки. А те, кто должен контролировать, но надлежащим образом не проконтролировал, наказываются дисциплинарно и организационно. Их могут переводить на более низкие должности, увольнять из органов прокуратуры", — подчеркнул Голомша.

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