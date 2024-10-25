Пенсионер уже в 36 лет: прокурор из Сумской области получает сотни тысяч (фото)

Он является участником боевых действий

В Украине некоторые работники прокуратуры получают заоблачные пенсии в молодом возрасте. Одним из них есть 39-летний заместитель руководителя Сумской областной прокуратуры Алексей Ляшенко.

Согласно декларации за 2023 год, он задекларировал 385 499 грн пенсии. Стоит отметить, что впервые Ляшенко указал пенсию в декларации за 2021 год, когда ему было еще 36 лет.

Кроме того, он задекларировал за прошлый год 1 479 796 гривен заработной платы, полученной по основному месту работы. Также он получил 35 020 гривен государственной и материальной социальной помощи.

В собственности Ляшенко находится автомобиль LEXUS GX 460 в 2015 году. Его задекларированная стоимость составляет 938 тысяч гривен.

Также он задекларировал квартиру в Харькове площадью 87 кв. Кроме того, его жене принадлежат квартира в Харькове площадью 49,7 м², дом в Змиеве Харьковской области площадью 194,9 м², а также два земельных участка в том же населенном пункте.

Стоит отметить, что Ляшенко был назначен заместителем руководителя Сумской областной прокуратуры в октябре 2020 года. А в следующем году он начал получить первые пенсионные выплаты.

Ляшенко занимал должность заместителя военного прокурора Сумского гарнизона Центрального региона Украины около 6 лет. Более 3 лет занимал должность военного прокурора Луганского гарнизона сил антитеррористической операции. Также занимал должность прокурора Луганской области.

Алексей Ляшенко

Награжден многочисленными ведомственными наградами и отличием президента Украины "За участие в антитеррористической операции". Является участником боевых действий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об руководительнице Черкасской облпрокуратуры Екатерине Шевцовой, которая получила почти более 700 тыс. пенсии.