Россияне прорвали важное направление на Донбассе - BILD (карта)

Где оккупанты сейчас и куда пойдут дальше

На фронте в Украине на Донбассе российские войска прорвали оборону Часового Яра, за который длительное время ведутся ожесточенные бои. Теперь оккупанты будут наступать на город с юга.

Об этом пишет аналитик BILD Юлиан Репке. Отмечается, что битва в Часовом Яру продолжается уже почти год, но только сейчас россияне имеют определенные успехи.

В течение нескольких месяцев российские войска не могли перейти на востоке города канал Северский Донец – Донбасс. Однако в пятницу, 18 октября, чеченский авангард форсировал его и продвинулся на 2,5 км к западу вдоль южной окраины города.

По словам Репке, вероятность того, что российская армия пойдет на запад мала. Скорее всего, оккупанты будут атаковать на север и наступать на центр Часового Яра.

"После пяти месяцев ожесточенных боев российская армия вторжения прорвала украинский фронт к югу от Временного Яра и поставила свой флаг на промышленном здании в 2,5 км по каналу. Видно российских солдат, которые поднимаются на здание и готовят там сцену", — добавил Репке.

Заметим, что Генштаб ВСУ официально не комментировал продвижение россиян на этом направлении.

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