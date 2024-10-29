В Украине начинается борьба осени с зимой: где ждать дождей, мокрого снега и опасного ветра

Неустойчивая и капризная погода ожидается во всех областях страны

Последняя декада октября в этом году отметилась комфортной и спокойной погодой в большинстве областей Украины. Температура воздуха оставалась выше нормы на 1–4°С, существенных осадков и сильного ветра не наблюдалось. Но уже в ближайшие дни характер погоды в Украине, а также на большей части Восточной Европы, существенно изменится.

Об этом известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал в комментарии сайту "Телеграф". По его словам, с 30 октября начнётся развитие циклонической деятельности над севером Европы и Скандинавским полуостровом. Циклоны и атмосферные фронты будут перемещаться с северо-запада на юго-восток, затрагивая, в том числе, и большинство областей Украины. Поэтому 31 октября, а также в первые дни ноября ожидается неустойчивая и капризная погода во всех областях – сильный ветер (до опасных значений), дожди, которые местами перейдут в мокрый снег, резкие колебания атмосферного давления и ощутимое похолодание. Можно сказать, что развернётся настоящая борьба между осенью и зимой.

31 октября ветреная погода с кратковременными дождями ожидается в северных и восточных областях, в остальных регионах без осадков. Температура воздуха ночью составит +6…+11°С, днём +10…+15°С, на юге и в Крыму до +17°С.

С по 1 по 3 ноября серия атлантических циклонов станет причиной ненастной погоды на большей части территории Украины, за исключением крайнего запада. В северных и западных регионах стоит ожидать дождей, местами с мокрым снегом. Усилится ветер западного и северо-западного направления, с порывами до 15–20 м/с, 2 ноября местами 21–25 м/с. Есть вероятность падения деревьев, повреждения крыш и линий электропередачи. Температура воздуха постепенно снизится ночью до -3…+2°С, днём до +2…+7°С.

С 4 по 5 ноября очередной северо-западный циклон принесёт в Украину новую порцию неустойчивой погоды. Дожди с переходом в мокрый снег ожидаются в восточных и северных регионах. Снова усилится северо-западный ветер до 17– 22 м/с. Температурный фон сохранится низким: ночью около 0°С, днём +2…+8°С.

С 6 по 10 ноября неустойчивая погода под влиянием области высокого давления из Центральной Европы начнет меняться на более спокойную. Дожди постепенно прекратятся, а ветер ослабнет. Однако за счёт уменьшения облачности и прихода прохладного воздуха с северо-запада температура ночью в основном ожидается ниже 0°С; днем из-за низкой высоты солнца и сокращения светового дня значительного прогрева воздуха ждать тоже не стоит. Среднесуточная температура окажется ниже нормы на 1–4°С.