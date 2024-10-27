Переход на зимнее время: привычки, которые помогут привыкнуть к темной поре года

Простые привычки помогут безболезненно пережить изменения

В ночь на 2 октября Украина перешла на зимнее время. И хотя перевод стрелок часов на час назад воспринимается легче, чем переход на летнее время, это все равно вносит определенные изменения в повседневную жизнь. За окном будет становиться холоднее и темнее и это может повлиять на желание вставать с кровати и быть активным. Но есть несколько простых приемов, которые помогут плавно приучить себя к новому времени и холодному сезону.

Измените время отхода ко сну

Специалисты по сну считают, что требуется несколько дней, чтобы вернуться в привычный ритм после смены часовых поясов (как зимнего, так и летнего времени). Чтобы помочь себе справиться с этой сменой, в первое время после перехода на зимнее время просто ложитесь спать на час позже, и вы будете просыпаться в привычное для себя время.

Максимально используйте дневной свет

Осенью дни становятся короче, а переход на зимнее время усиливает это чувство. Поэтому важно использовать дневной свет. Как пишет NY times, доктор философии Джозеф Такахаши советует использовать как можно больше дневных часов и особенно ранним вечером. По возможности запланируйте 30-минутную прогулку на улице перед закатом.

Вспомните про полезные привычки

Поскольку дни темнеют быстрее, вы можете почувствовать себя голоднее раньше. Если вы не хотите нарушать свой график, придерживайтесь своего обычного времени приема пищи, а не допускайте его смещения на час раньше.

Откажитесь от кофе и энергетических напитков вечером и занимайтесь спортом в течение дня.

Блокируйте ранний солнечный свет

Если ранний восход солнца после летнего времени заставляет вас просыпаться раньше, чем вы хотите, закрывайте окно плотными шторами или жалюзи. Как вариант, — используйте маску для сна. Блокировка раннего утреннего света может быть особенно полезна для маленьких детей, которые, как правило, встают вместе с солнцем и не заботятся, что показывают часы.

Отдых

Некоторые люди чувствуют сильную усталость после смены часовых поясов. Нет смысла бороться с этим, нужно прислушиваться к своему организму. При необходимости позвольте себе вздремнуть днем максимум 20 минут.

Вам необходимо расслабиться в течение недели после смены времени: как можно больше отдыхайте и постепенно принимайте этот новый ритм. Вы увидите, что ваша усталость постепенно исчезнет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким привычкам важно посвятить первый час после сна утром. В перспективе они помогут стать успешнее.