Россияне могли захватить Селидово? Что происходит на этом участке фронта

Генштаб ВСУ пока никак не комментирует эту информацию

Во вторник, 29 октября, минобороны РФ заявило, что российские военные якобы полностью взяли под контроль город Селидово в Донецкой области. От этого небольшого города до Покровска остается 20 километров.

В ВСУ пока не подтвердили потерю Селидового. Однако об уходе оттуда украинских войск писали военные блоггеры и эксперты.

На карте DeepState лишь небольшой кусочек одной улицы находится под контролем наших военных. Остальные же территории города — либо под контролем РФ, либо в серой зоне.

Селидово по данным DeepState на 28 октября

В то же время, российские СМИ уже массово распространяют видео, на котором их солдаты устанавливают на административных зданиях Селидового российские флаги. Это вроде бы должно подтвердить полный контроль россиян над этим городом.

Украинский Генштаб пока никак не комментировал информацию российского министерства обороны по Селидову. В сводке с фронта говорится лишь о том, что ВСУ продолжают отражать атаки россиян на Покровском направлении, в том числе в районе Селидового.

Ранее россиянам удалось обойти этот мощный укрепрайон ВСУ с юга и севера, после чего начали поступать сообщения о начале штурма города. По словам украинских военных, последние несколько дней боевые действия уже вели непосредственно в жилой застройке Селидового.

Украинские военные эксперты еще на прошлой неделе прогнозировали, что в ближайшее время ВСУ будут вынуждены отойти из Селидового из-за угрозы окружения. А во вторник в соцсетях стали появляться сообщения, что россияне уже захватили город.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что россияне вошли в Селидово. Российские военные уже долго пытаются захватить этот город, бросая в бой значительные силы.